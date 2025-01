Niente “Chi l’ha visto” in programma stasera, 8 gennaio 2024. Il programma condotto da Federica Sciarelli, nonostante siano finite le festività, tornerà dalla prossima settimana, in prima serata su Rai 3. Al suo posto andrà in onda il film Respect:

“Respect” racconta la straordinaria storia di Aretha Franklin, una delle voci più incredibili di tutti i tempi, dall’infanzia, quando cantava nel coro della chiesa di suo padre, fino alla celebrità internazionale, non tralasciando le difficoltà e le avversità personali”

Nei panni della protagonista troviamo Jennifer Hudson.

La cantante americana e attivista per i diritti civili Aretha Louise Franklin (scomparsa nell’agosto 2018) ha iniziato la sua carriera da bambina cantando gospel alla New Bethel Baptist Church a Detroit, Michigan, dove suo padre C. L. Franklin era un ministro. All’età di 18 anni, ha iniziato una carriera di musica secolare come artista per la Columbia Records. Sebbene la carriera di Franklin non sia fiorita immediatamente, ha trovato consensi e successo commerciale dopo aver firmato con Atlantic Records nel 1966. Hit come “I Never Loved a Man (The Way I Love You)”, “Respect”, “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”,”Chain of Fools”,”Think” e “I Say a Little Prayer” l’hanno spinta oltre i suoi partner musicali. Alla fine degli anni ’60, Aretha Franklin era diventata nota come la “Regina del Soul”.

La colonna sonora di Respect, il film sulla vita di Aretha Franklin

Basato sulla vita della cantante americana Aretha Franklin, il film diretto da Liesl Tommy, vedeva la cantante e attrice Jennifer Hudson interpretare la protagonista. La stessa Hudson ha eseguito la maggior parte dei brani dell’album che presentava cover delle canzoni di Franklin e un brano originale “Here I Am (Singing My Way Home)” scritto dalla Hudson, Carole King e Jamie Hartman e prodotto da will.i.am e Johnny Goldstein.

There Is a Fountain Filled with Blood

Ac-Cent-Tchu-Ate the Positive

Nature Boy

I Never Loved a Man (The Way I Love You)

Do Right Woman, Do Right Man

Dr. Feelgood

Respect

(Sweet Sweet Baby) Since You’ve Been Gone

Ain’t No Way

(You Make Me Feel Like A) Natural Woman

Chain of Fools

Think

Take My Hand, Precious Lord

Spanish Harlem

I Say a Little Prayer

Precious Memories

Amazing Grace

Here I Am (Singing My Way Home)