Renga e Nek si esibiranno stasera, 7 ottobre 2023, in concerto al Forum di Assago, con una nuova data del loro tour. Francesco Renga e Nek Filippo Neviani saranno protagonisti di un imperdibile appuntamento per celebrare insieme sul palco le incredibili carriere di due artisti che con la loro musica hanno segnato intere generazioni. I due artisti hanno anche pubblicato un joint album, RengaNek, composto da undici brani inediti.

Sarà possibile seguire il concerto in diretta tv e streaming. A seguire tutte le informazioni per vedere il live, la scaletta delle canzoni e le informazioni sui biglietti disponibili.

Renga Nek, la scaletta del concerto al Forum di Assago

Meravigliosa (La Luna)

Almeno stavolta

Guardami amore

Fatti avanti amore

Ci sarai

Favole

Se una regola c’è

L’infinito più o meno

Era una vita che ti stavo aspettando

Ci sei tu

Nel treno

A un isolato da te

Sei grande

Senza vento

Cuori in tempesta

Raccontami

Dimmi cos’è

Splendido!

E da qui

Inspiegabile

Vivendo adesso

Sei solo tu

Angelo

Se telefonando

Laura non c’è

La tua bellezza

Il mio giorno più bello nel mondo

Il solito lido

Se io non avessi te

Renga Nek, biglietti del concerto al Forum di Assago

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Renga e Nek, al Forum di Assago. Si parte dai 45 euro del II Anello Numerato fino agli 85 euro della Tribuna Parterre Numerata Cat 1. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Dove vedere il concerto in diretta tv e streaming

RTL 102.5 è la radio ufficiale di Renga Nek 2023 e trasmetterà in diretta il concerto del 7 ottobre dal Mediolanum Forum di Assago (Milano). A partire dalle 21:00, gli ascoltatori potranno seguire la diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

L’album “RENGANEK” (Epic / Sony Music) pubblicato l’8 settembre, contiene undici brani inediti, tutti eseguiti da entrambi gli artisti, che mostrano così la grande sinergia che unisce le loro voci, capaci di creare, insieme, un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere soliste. L’album include anche il singolo “INSPIEGABILE”. Nel video del singolo, immagini del concerto SOLD OUT all’Arena di Verona si intrecciano con la storia personale di una giovane ragazza che, dopo la fine di una relazione, vaga per la città veneta ripensando ai momenti passati, per poi ritrovarsi proprio lì, all’Arena di Verona, a celebrare insieme ai due artisti le loro carriere e la loro musica.

Francesco Renga e Nek sono attualmente in tour, che proseguirà nei teatri delle principali città italiane.

Questi tutti i prossimi appuntamenti live:

07 ottobre – Mediolanum Forum di Assago – MILANO

11 ottobre – Teatro Augusteo – NAPOLI

12 ottobre – Teatro Team – BARI

16 ottobre – Europauditorium – BOLOGNA

19 ottobre – Teatro Verdi – FIRENZE

21 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO