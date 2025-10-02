Renato Zero è stato ad un passo dal matrimonio con lei: celebre conduttrice della televisione italiana

Renato Zero, voce iconica della musica italiana, è stato ad un passo dal matrimonio: chi è la conduttrice che gli ha fatto perdere la testa.

Renato Zero, artista eclettico e versatile, cavalca l’onda del successo da tantissimi anni. E’ stato tra i primi artisti a dare un nome ai suoi tanti fans, che hanno ambito a ricevere il titolo di “sorcini”. Il suo progetto musicale è sempre stato ambizioso, ma finalizzato da buone intenzioni. Ironico, talentuoso e estroso, Zero è sempre apparso fuori dagli schemi e non si è mai fatto condizionare dal sistema. In passato ha anche fatto scelte apparentemente scomode, per cui ha ricevuto diverse critiche, ma questo non è mai stato un problema. Lo scorso 30 settembre ha compiuto 75 anni, che ha celebrato con un nuovo album: L’Orazero, in uscita il 3 ottobre.

Zero è entusiasta di questo lavoro che arriva in un momento della sua vita artistica dove ha raggiunto una certa stabilità, inoltre gli permette di rinnovare il suo rapporto con i fans: è infatti in programma anche un nuovo tour che partirà nel Gennaio 2026 da Roma. Il cantante romano ha esaltato il disco che promuove gli ideali alimentati dal popolo e non dal singolo: “Deve trovare nutrimento in un popolo, quello del singolo fa poca strada. I miei ideali li ho condivisi nelle strade dove sono cresciuto e dove è cresciuta la mia arte. Lì ho trovato compensazione e complicità. Il proprio ideale non è l’orto, ma una foresta meravigliosa popolata da tante anime.”

Spesso Renato Zero è stato descritto come eccessivamente trasgressivo, ma lui non si è mai identificato nella definizione ordinaria del concetto: “In una normalità inattesa ma presente anche un abbraccio e un bacio possono essere trasgressione. Trasgredire in un mondo di trasgressori non fa né caldo né freddo”. Anche per questo non ama parlare del suo privato, e delle relazioni che ha avuto.

Renato Zero ad un passo dall’altare: le confessioni della nota conduttrice

Pur essendo amato dal pubblico e molto popolare, Renato Zero ha parlato raramente del suo privato. Delle sue storie si conosce poco anche se in una recente intervista Enrica Bonaccorti ha rivelato di aver avuto una relazione con il cantante. Ospite del salotto di Storie di donne al bivio, la conduttrice ha parlato del suo passato sentimentale e a sorpresa ha coinvolto anche il cantante romano. La Bonaccorti ha infatti ammesso di aver avuto una relazione con Zero, una storia importate visto che hanno pensato anche di sposarsi.

“Ci eravamo conosciuti a piazza Navona, il nostro ufficio a cielo aperto. Avevamo 20 anni. Passavamo così le giornate, aspettando il miracolo. Con Renato mi si era sciolto il cuore, sentivo che dentro aveva una forza esplosiva. Facevamo spettacolini di cabaret. Lo accompagnavo con la 500 beige di mia madre, per non farlo andare in giro da solo, già con piume, trucco e tutine aderenti. A volte mettevo il tailleur e la borsa di mamma e fingevo di essere la sua manager”.

Enrica Bonaccorti: “Renato mi ha chiesto di sposarlo”

Enrica Bonaccorti ha poi aggiunto che il rapporto con Renato era speciale, non c’è stata solo un’amicizia sincera: “Ne ero affascinata. Lui mi voleva bene. Baci ce ne sono stati. E molti abbracci. “Sei tanta”, mi diceva, ridendo delle mie forme prorompenti. Un’amicizia cosparsa di tenerezza e tanti sogni.”

Ha poi aggiunto: “Il matrimonio? Era uno scherzo. Tempo fa gli ho chiesto. “Renà, ti ricordi che mi volevi sposare?”. “Enrì, sarò stato ubriaco”. A quanto pare Zero non ricorda il dettaglio, ma ha più volte rinnovato il suo affetto alla conduttrice. Insomma il cantante Romano è stato ad un passo dall’altare e in pochi lo sapevano.