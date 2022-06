I Red Hot Chili Peppers saranno in concerto questa sera, 18 giugno 2022, nella rassegna “Firenze Rocks” all’Ippodromo del Visarno. Insieme alla band ad aprire il live, ci saranno Nas e Remi Wolf.

La tappa di oggi fa parte del ” Global Stadium Tour 2022″, una serie di concerti della rock band americana dopo la pubblicazione del dodicesimo album in studio, Unlimited Love, rilasciato il 1 aprile 2022. Il tour è il primo della band in cinque anni e il loro primo in quindici anni con il chitarrista John Frusciante, che è tornato nella band tre anni fa, nel 2019. Il tour è iniziato a Siviglia, in Spagna, e dovrebbe concludersi provvisoriamente ad Austin, in Texas.

Tra i pezzi, “Around the World” “Dani California”, “I Could Have Lied” e “Right on Time” sono state eseguite con John Frusciante per la prima volta in oltre 15 anni.

Red Hot Chili Peppers, Firenze, 18 giugno 2022, biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il live dei Red Hot Chili Peppers. Il concerto a Firenze è sold out.

Red Hot Chili Peppers, Firenze, 18 giugno 2022, come arrivare all’Ippodromo del Visarno

Ecco come arrivare all’Ippodromo del Visarno:

In autobus

Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella prendere la linea ATAF n.17C direzione Cascine e scendere alla fermata “Cascine”. Tempo medio di percorrenza: 15 minuti.

In treno

La Stazione di Santa Maria Novella è il principale punto di collegamento ferroviario da e per Firenze da dove prendere l’autobus (ATAF n.17C) o la tramvia destinazione “Cascine”

Se si arriva in auto, è consigliato prendere l’uscita Firenze Nord dell’autostrada A1, alla fine del raccordo direzione Firenze, e appena entrati in città, seguire le indicazioni per via Baracca. Alla fine di via Baracca, arrivati in piazza Puccini, svoltare a destra e proseguire seguendo le indicazioni per il “Parco delle Cascine”.

Red Hot Chili Peppers, Firenze, 18 giugno 2022, scaletta

Intro Jam

Can’t Stop

Dani California

I Like Dirt

Black Summer

Scar Tissue

One Way Traffic

Snow ((Hey Oh))

Suck My Kiss

Hard to Concentrate

Tell Me Baby

Here Ever After

Californication

These Are the Ways

Soul to Squeeze

Give It Away

I Could Have Lied

By the Way