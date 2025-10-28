Red Canzian, chi è la bellissima moglie? Musa ispiratrice del noto cantante dei Pooh

Chi è e cosa fa la bellissima moglie del membro e fondatore dei Pooh, Red Canzian.

Red Canzian, celebre cantautore e polistrumentista italiano, noto soprattutto per il suo ruolo nei Pooh, continua a essere un personaggio di grande interesse non solo per la sua carriera musicale ma anche per la sua vita privata, che ha spesso suscitato curiosità.

Tra le figure più importanti accanto a lui c’è Beatrice Niederwieser, la sua attuale moglie e musa ispiratrice, con cui ha costruito un legame profondo e duraturo.

Beatrice Niederwieser, la compagna di vita e musa di Red Canzian

Nata il 15 dicembre 1958 a Bressanone, in provincia di Bolzano, Beatrice Niederwieser ha incontrato per la prima volta Red Canzian negli anni ’90 in un episodio che il cantante ha raccontato più volte con affetto. All’epoca entrambi erano già impegnati con altre relazioni e genitori: Red con la moglie Delia Gualtiero e la figlia Chiara, Beatrice con il marito e il figlio Philipp Mersa. L’incontro avvenne casualmente a Corvara, dove la proprietaria dell’albergo, riconoscendo Canzian, chiamò Beatrice per farle vedere quel “famoso dei Pooh”. Curiosamente, lei, senza scomporsi, chiese: “Chi sono i Pooh?”, dimostrando così di essere una delle poche italiane a non conoscere la band all’epoca.

Nonostante le situazioni personali complesse, i due hanno continuato a frequentarsi con costanza, e dopo la fine dei rispettivi matrimoni hanno dato inizio a una relazione sentimentale che li ha portati al matrimonio il 9 luglio 2000. Red Canzian ha più volte dichiarato che Beatrice non è solo la donna che ama, ma anche la sua fonte di ispirazione musicale, un ruolo che ha assunto con grande naturalezza e che si è rivelato fondamentale soprattutto durante i momenti difficili della sua vita.

Un esempio emblematico della loro unione è stata la fase delicata nel 2018, quando il cantante ha dovuto affrontare una diagnosi di tumore ai polmoni. In quella circostanza, la presenza costante e il sostegno di Beatrice si sono rivelati un pilastro fondamentale per il percorso di guarigione di Canzian, sottolineando la solidità di un legame che va ben oltre la semplice coppia.

Il rapporto tra Red Canzian e Beatrice Niederwieser ha dato vita a una famiglia allargata particolarmente unita e armoniosa. Il figlio di Beatrice, Philipp Mersa, noto nel mondo musicale con lo pseudonimo di Phil Mer, è un batterista affermato e apprezzato. La sua carriera lo vede impegnato principalmente come turnista, con collaborazioni di rilievo sia con i Pooh che con la sorellastra Chiara Canzian, oggi cantautrice e blogger di successo.

Red Canzian ha più volte sottolineato l’importanza di questo legame familiare, affermando: “Oggi Phil è anche figlio mio, così come Chiara, nata dal mio precedente matrimonio, è figlia sua”. Questo scambio di affetto e responsabilità ha permesso di creare un ambiente familiare stabile e ricco di rispetto reciproco, dove la musica rappresenta un filo conduttore che unisce i membri della famiglia.

Philipp Mersa si è distinto negli ultimi anni per la sua versatilità e talento, contribuendo a mantenere viva la tradizione musicale iniziata con i Pooh e portandola avanti con nuove collaborazioni e progetti. Il suo lavoro come batterista e turnista lo ha portato a farsi conoscere non solo nel panorama italiano ma anche all’estero, consolidando la fama della famiglia Canzian-Niederwieser nel mondo della musica.

Attraverso questa storia di amore, musica e famiglia, Red Canzian e Beatrice Niederwieser rappresentano un esempio di come la passione artistica possa intrecciarsi con la vita privata, dando vita a un percorso di crescita personale e professionale condiviso.