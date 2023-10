Appuntamento oggi a Scampia, in Piazza Ciro Esposito, per la seconda edizione del Red Bull 64 bars. Un appuntamento imperdibile per i fan che potranno assistere già dal pomeriggio a musica live, fino alle esibizioni più attese, dalle 21 circa.

Intorno alle 17:30 inizierà il dj set di Rue Diego e dj Liltony. Sul palco poi saliranno Emanuelino e Vettosi, seguiti da Nello Taver, Plug, Neves, Yung Snapp, Ultimo, in scaletta, Dj Wad.

Dalle 21.15 poi si esibiranno Geolier, con l’arrivo di Marracash -attesissimo- insieme a Lazza, Noyz Narcos, Luché e Rose Villain.

A seguire tutte le informazioni sull’evento, dalla scaletta con l’ordine di esibizione, ai biglietti e come vederlo in streaming.

Red Bull 64 bars, Scampia, 7 ottobre 2023, la scaletta

Ecco gli orari con l’ordine di esibizione degli artisti in programma, oggi, 7 ottobre 2023 in Piazza Ciro Esposito.

17:30 – Rue Diego, LilTony DJ Set

18:25 – Emanuelino, Vettosi, Ceru DJ Set

19:25 – Nello Taver, Plug, Neves, Yung Snapp, Wad DJ Set

21:15 – Geolier, Marracash, Lazza, Noyz Narcos, Luché e Rose Villain

MARRACASH torna a SCAMPIA 👑

#RedBull64Bars Live sarà uno show INDIMENTICABILE 🔥

Guarda la diretta:

🗓 sabato 7 ottobre, ore 21:15

▶️ canale YouTube Red Bull Droppa

Ecco le informazioni più importanti.

I cancelli saranno aperti alle 17, il pre show è previsto dalle 17.25/30.

Come arrivare? Con la metro: dalla stazione centrale con la linea L1 si scende a Piscinola Scampia, da lì pochi minuti fino a Piazza Ciro Esposito. L’ultima corsa da Scampia, per il ritorno, è prevista per l’1.20 di notte.

Il pre show inizierà alle 17.30 mentre il main act dell’evento musicale partirà dalle 21.15 circa.

Red Bull 64 bars, Scampia, 7 ottobre 2023, info biglietti

Non sono più disponibili biglietti per l’evento. Il concerto è sold out.

Come vederlo in diretta streaming

Sarà possibile seguire il live di Red Bull 64 bars a partire dalle 21,15 su YouTube, cliccando qui.