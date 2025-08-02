Rebecca Baby, cantante della band francese Lulu Van Trapp, ha cantato in topless sul palco per protesta: ecco chi è la giovane artista.

Rebecca Baby, chi è la cantante che per protesta ha cantato in topless sul palco: carriera e vita privata.

Rebecca Baby, voce della band francese Lulu Van Trapp, ha ottenuto l’attenzione mediatica internazionale dopo aver cantato sul palco del festival Le Cri de la Goutte in topless: un gesto motivato e che l’artista ha ritenuto legittimo in quel momento. Durante la sua esibizione Rebecca si è tolta il top davanti ad un numerosa platea e ha motivato il suo atteggiamento, spiegandolo. La giovane artista poco prima era scesa dal palco e si era avvicinata alla folla, qui era stata palpeggiata in modo molesto.

“Mi trovo di fronte a una scelta. O interrompo il concerto e tutti perdono, soprattutto io, oppure continuo. Resterò in topless finché questo non sarà normale. Finché il vostro cervello non si abituerà a non sessualizzare il nostro corpo”, queste le parole della cantante, che non ha interrotto l’esibizione come in molti si aspettavano, ma ha preferito reagire in modo incisivo facendo qualcosa di diretto e espressivo di una liberta scelta. Non solo un gesto eclatante, ma un modo per rispondere a chi tende a sessualizzare il corpo femminile. Ovviamente l’episodio ha suscitato diverse polemiche ed ha avuto un rilevante eco mediatico anche sui social. In merito anche gli organizzatori di Le Cri de la Goutte ha condiviso una nota stampa, anche per dissociarsi dall’accaduto:

“Il festival Cri de la Goutte desidera dare il suo sostegno al gruppo Lulu Van Trapp, in particolare a Rebecca, a seguito dell’aggressione avvenuta durante la sua discesa tra il pubblico. Questo comportamento è inaccettabile. È in totale contraddizione con i valori del Cri de la Goutte: rispetto, gentilezza, inclusione, sicurezza per tutti (frequentatori del festival, volontari, artisti, partner e fornitori).” Nelle conclusioni poi si legge : “Lo condanniamo fermamente. Vi ricordiamo che il nostro festival vuole essere uno spazio sicuro, un luogo di condivisione e libertà, dove tutti devono potersi esprimere, creare, vibrare e vivere senza paura. La musica unisce, non dovrebbe mai essere motivo di violenza”.

Rebecca Baby, chi sono i Lulu Van Trapp

Rebecca Baby è la cantante dei Lulu Van Trapp, unica donna del gruppo francese che fonde sonorità rock alternative, R&B, synth-pop e jazz che accompagnano testi espressivi delle problematiche dei millenians. Le loro esibizioni sono spesso sopra le righe, decisamente spettacolari e mescolano balli in maschera con effetti teatrali. Inoltre considerano la nudità come atto di liberazione.

Non si conoscono molti dettagli della vita privata di Rebecca, sui suoi canali social sono presenti soprattutto scatti che la ritraggono sul palco e che esprimono diverse sue proteste contro alcune tematiche sociali. E’ un’artista versatile che non manca di condividere messaggi diretti attraverso la sua musica. La passione artistica di Rebecca nasce dall’esigenza di rompere gli schemi e di non omologarsi a stereotipi scontati.

Rebecca: “Il mio coraggio, la sua vergogna”

“Il mio coraggio è la sua vergogna“, ha gridato l’artista sul palco, manifestando in tal modo tutta la sua indignazione. Subito dopo l’esibizione Rebecca ha pubblicato un post Instagram per dare la sua versione dei fatti su quanto successo, post che per ragioni non note è stato poi cancellato.

La cantante ha tuttavia dichiarato che nei prossimi giorni chiarirà la sua posizione e motiverà il suo gesto di protesta e non esibizionistico con un nuovo post, certa che i suoi fans avranno compreso il suo, per alcuni, discutibile atteggiamento.