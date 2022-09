“Reality” è una canzone interpretata dal cantante inglese Richard Sanderson. È stato rilasciato nel 1980 come parte della colonna sonora del popolare film francese del 1980 Il tempo delle mele , interpretato dall’attrice francese Sophie Marceau.

“Reality” è una ballad composta e scritta da Vladimir Cosma (sotto il nome di Jeff Jordan) e prodotta da Pierre Richard Muller. Tra il 1980 e il 1982, poi nel 1987 dopo la sua riedizione, è diventato un grande successo in Europa e in Asia, in cima alle classifiche in quindici paesi tra cui Germania, Francia, Italia, Austria, Finlandia e Svizzera.

Qui sotto potete leggere testo, traduzione e significato del brano.

Richard Sanderson, Reality, Ascolta la canzone e guarda il video

Reality, Significato canzone

Reality racconta le emozioni di un incontro speciale con una donna che scombina i piani e le emozioni di chi la vede. I sogni sembrano prendere il sopravvento e diventato una sorta di realtà parallela nella quale immaginare e fantasticare su come potrebbero essere le cose tra lui e l’amata.

Richard Sanderson, Reality, Testo canzone

Met you by surprise,

I didn’t realize

That my life would change forever

Saw you standing there,

I didn’t know I cared

There was something special in the air

Dreams are my reality,

The only kind of real fantasy

Illusions are a common thing

I try to live in dreams

It seems as if it’s meant to be

Dreams are my reality,

A different kind of reality

I dream of loving in the night

And loving seems alright

Although it’s only fantasy

If you do exist,

Honey don’t resist

Show me a new way of loving

Tell me that it’s true,

Show me what to do

I feel something special about you

Dreams are my reality,

The only kind of reality

May be my foolishness has past

And may be now at last

I’ll see how a real thing can be

Dreams are my reality,

A wonderous world where I like to be

I dream of holding you all night

And holding you seems right

Perhaps that’s my reality

Met you by surprise,

I didn’t realize

That my life would change forever

Tell me that it’s true,

Feelings that are cue

I feel something special about you

Dreams are my reality,

A wonderous world where I like to be

Illusions are a common thing

I try to live in dreams

Although it’s only fantasy

Dreams are my reality,

I like to dream of you close to me

I dream of loving in the night

And loving you seems right

Perhaps that’s my reality

Ti ho incontrata di sorpresa,

non mi ero reso conto

Che la mia vita sarebbe cambiata per sempre

Ti ho visto in piedi lì,

Non sapevo che mi importasse

C’era qualcosa di speciale nell’aria

I sogni sono la mia realtà,

L’unico tipo di vera fantasia

Le illusioni sono una cosa comune

Cerco di vivere nei sogni

Sembra che sia destinato a esserlo

I sogni sono la mia realtà,

Una realtà diversa

Sogno di amare nella notte

E amare sembra a posto

Anche se è solo fantasia

Se esisti,

Tesoro non resistere

Mostrami un nuovo modo di amare

dimmi che è vero,

Mostrami cosa fare

Sento qualcosa di speciale per te

I sogni sono la mia realtà,

L’unico tipo di realtà

Può essere che la mia follia sia passata

E potrebbe essere finalmente ora

Vedrò come può essere una cosa reale

I sogni sono la mia realtà,

Un mondo meraviglioso in cui mi piace essere

Sogno di abbracciarti tutta la notte

E tenerti sembra giusto

Forse è la mia realtà

Ti ho incontrato di sorpresa,

non mi ero reso conto

Che la mia vita sarebbe cambiata per sempre

dimmi che è vero,

Sensazioni che sono spunti

Sento qualcosa di speciale per te

I sogni sono la mia realtà,

Un mondo meraviglioso in cui mi piace essere

Le illusioni sono una cosa comune

Cerco di vivere nei sogni

Anche se è solo fantasia

I sogni sono la mia realtà,

Mi piace sognarti vicino a me

Sogno di amare nella notte

E amarti sembra giusto

Forse è la mia realtà