Raye, emozioni e imprevisti al festival All Points East di Londra

Non c’è dubbio che Raye, 27 anni, pseudonimo di Rachel Agatha Keen, meriti di essere molto più conosciuta nel nostro paese. Ma al momento la popolarità della cantautrice britannica è circoscritta soprattutto al Regno Unito, e in particolare a Londra, dove la cantante è amatissima.

Raye, protagonista emozionata ed emozionante

Raye è stata l’indiscussa protagonista del concerto di ieri sera all’All Points East Festival di Londra, ma la sua esibizione al Victoria Park, attesissima, è stata segnata da un momento di tensione del tutto fuori programma.

Nel mezzo del set, la cantante ha dovuto interrompere la sua esibizione per prestare attenzione a un’emergenza tra il pubblico: un fan si è accasciato, costringendo la sicurezza a intervenire prontamente.

Con calma e grande sensibilità, evitando il panico, Raye ha fermato lo show, chiedendo al pubblico di fare spazio e invitando gli addetti ad accorrere. Tutto si è svolto nel migliore dei modi proprio grazie alla sua sensibilità e collaborazione.

Poi, dopo aver ricevuto il “pollice in su” che confermava il buon esito dei soccorsi, Raye ripreso la sua performance tra l’applauso sollevato della folla.

L’energia di una nuova icona pop britannica

Il momento non ha però intaccato l’intensità della serata. In abito satinato rosa stile anni Cinquanta, Raye ha dato vita a un live che è stato insieme un viaggio musicale e una dichiarazione d’intenti.

Raye ha alternato brani celebri come Oscar Winning Tears, Prada e Genesis a interpretazioni più intime, come la struggente Ice Cream Man, in cui ha ricordato, proprio dopo l’episodio del malore in platea come la musica sia stata per lei “medicina e cura, capace di salvarmi ancora e ancora. Nessuno meglio di me può testimoniarlo, credetemi” ha detto tra gli applausi Raye al suo pubblico.

La scaletta ha offerto anche sorprese: tra queste una cover in raffinatissima versione jazz di It’s A Man’s Man’s Man’s World, superclassico del repertorio di James Brown e l’inedito Where Is My Husband?, presentato come un assaggio dei suoi prossimi progetti. Non sono mancati i riferimenti ironici alla sua natura di “drama queen”, con la promessa di “altri finali drammatici” a chiusura dei brani.

Dalla frustrazione con le etichette al trionfo indipendente

Il concerto di Londra ha rappresentato un altro capitolo del riscatto di Raye. La sua storia recente è ormai nota: anni trascorsi sotto contratto con una major senza poter pubblicare un album, brani scritti personalmente per star assolute come Beyoncé e Rihanna ma relegati in secondo piano rispetto a una carriera solista che ha sempre faticato a decollare. Poi, nel 2021, la rottura con la Polydor e l’inizio di un percorso da artista indipendente che ha portato al clamoroso successo di Escapism, divenuto virale su TikTok e finalmente numero #1 in classifica.

Raye, dal Brit Award a oggi

Nel 2024, il trionfo ai Brit Awards con sei statuette in una sola notte – un record assoluto – ha consacrato il talento di Rachel restituendole il posto che meritava tra le grandi voci della musica britannica. Ad All Points East, davanti al suo pubblico di casa, Raye ha ricordato con orgoglio quel cammino: “Essere qui da indipendente è la prova che i sogni non accadono dall’oggi al domani, ma bisogna inseguirli con pazienza e dedizione. E a voi che cercate di affrontare il mio stesso percorso dico… non mollate, difendete con forza le vostre idee”.

Un festival tra grandi nomi e cambi di programma

L’edizione 2025 di All Points East ha visto alternarsi sul palco artisti come Chase & Status, Barry Can’t Swim e The Maccabees, con l’apporto di Tyla, Bombay Bicycle Club e Confidence Man. A impreziosire la giornata di sabato anche FKA Twigs, chiamata in extremis a sostituire Doechii, che aveva annullato i propri impegni per motivi ancora oggi non chiariti. La performer britannica ha regalato un set intenso, pescando dal suo recente Eusexua e confermando la sua cifra artistica tra sperimentazione e sensualità.

La cornice di Victoria Park, complice una giornata asciutta e polverosa, ha reso l’atmosfera elettrica, tra entusiasmo e attenzione ai dettagli organizzativi, come dimostrato dalla gestione dell’incidente in platea durante il set di Raye.

La musica come catarsi

Chiudendo con Escapism insieme a 070 Shake, Raye ha trasformato il concerto in una festa collettiva, suggellando un percorso artistico che l’ha portata a incarnare un’idea di musica come liberazione e terapia.

“Questo è il tipo di momento che una bambina sogna fin da piccolissima, e ora è realtà. Grazie di averlo realizzato e di avere fatti parte del mio sogno”, ha detto la cantante con un lungo inchino al pubblico prima di lasciare il palco, consapevole di aver scritto un’altra pagina importante della sua carriera.

Un live nato con un imprevisto ma concluso in trionfo, a dimostrazione che la musica, soprattutto quando sincera ed emotiva, è davvero in grado di curare e unire.