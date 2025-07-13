Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, il motivo dell’addio. Ecco come vivrebbero oggi

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales è addio? La crisi in corso tra i due attori sarebbe reale: ecco come vivrebbero oggi.

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sono una coppia da diversi anni e hanno due bellissime bambine. Il loro amore è nato sul set, un incontro fatale per entrambi che hanno fatto scelte radicali per stare insieme. Lui ha posto fine al suo primo matrimonio e lei si è trasferita in Italia dalla Spagna per amore. Entrambi, molto impegnati professionalmente, si sono sempre ritagliati degli spazi per stare insieme e dare alla loro famiglia equilibrio e stabilità. Da qualche settimana sono però finiti al centro del gossip a causa di una presunta crisi che le parti non hanno, almeno per il momento, commentato.

Già in passato si è parlato di momento no della coppia, ma Rocio e anche Bova alla fine hanno rassicurato i media sulla stabilità del loro rapporto. Oggi le cose appaiono molto più complicate e a quanto pare non destinate a risolversi. A parlare di un addio ormai certo alcuni autorevoli magazine che hanno anche riferito come sarebbe la situazione attuale fra i due. Il settimanale Diva e Donna è certo che l’amore tra Bova e Rocio, nato ben 13 anni fa, è ormai ai ferri corti. I due avrebbero posizioni diverse sul alcuni temi, e questo avrebbe causato il distacco.

Ad alimentare la tesi della crisi anche il fatto che Rocio e Raoul Bova non compaiono insieme sui social da diverso tempo: un indizio rilevante visto che in passato hanno condiviso diverse foto di coppia, ma anche con le loro bambine, Luna e Alma. Un dettaglio che i media monitorano ogni giorno. Diva e Donna ha anche supposto le presunte cause della crisi che ha imputato al mancato matrimonio. A quanto pare la conduttrice spagnola vorrebbe convolare a nozze, mentre l’attore non sarebbe della stessa opinione: “Mi piacerebbe sposarmi, ma non lo cerco come scrivono i giornali. Sono all’antica, deve essere lui a chiedermelo. Questo è un amore ancora fresco, ci cerchiamo sempre e non è un amore scontato”. Ha dichiarato Rocio nel podcast di Diletta Leotta.

Rocio e Raoul Bova separati in casa? Ecco cosa succede

I rumors sulla crisi di Raoul Bova e Rocio per ora non hanno trovato nessuna ufficialità, tuttavia le fonti di Diva e Donna hanno rivelato che i due sono separati in casa e hanno scelto, almeno per il momento, di non separarsi per il bene delle loro figlie. La Morales non ha condiviso nessun post dubbio, ne tanto meno Bova, di conseguenza per il momento tutti i pettegolezzi sulla loro vita privata rimangono tali. C’è da dire che solo qualche mese fa la modella spagnola ha dichiarato pubblicamente di essere molto innamorata dell’attore:

“Siamo molto innamorati. Non è un amore scontato, ancora ci cerchiamo, tentiamo di stupirci. Se dovessi scegliere una persona con cui andare in discoteca, fare shopping, confessarmi e fare follie, sarebbe lui”. Parole dirette e sincere che rivelano un sentimento reale che per molti non può essere cambiato in così breve tempo. Ad oggi non sono emersi altri retroscena, ed è evidente che i due vip non ritengono opportuno parlare del loro privato.

Rocio Munoz Morales, nuova avventura sulla Rai

La modella spagnola non parla della sua vita privata sui social, ma non manca di condividere i momenti di lavoro. Nei giorni scorsi ha reso nota la sua prossima avventura in Rai. Da Settembre condurrà su Rai 2 Freeze con Nicola Savino, tra i nuovi format del palinsesto della rete di stato: “Con il cuore che batte forte (e il sorriso che potete vedere) vi racconto che… inizia per me una nuova avventura: Conduco “Freeze” insieme a @nicosavi su Rai2! Da Settembre in prima serata”, ha postato sui social.

L’attrice ha poi aggiunto: “Un programma pazzesco, pieno di ritmo, ironia e colpi di scena, esattamente come piace a me.

Portare energia, gioco e un pizzico di follia sul piccolo schermo è un sogno che si realizza. E farlo con una squadra straordinaria è un onore immenso. Grazie a chi ha creduto in me, a chi mi sostiene ogni giorno e a chi vorrà seguirmi in questa nuova sfida: ci divertiremo da matti! Non vedo l’ora!”