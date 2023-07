Randy Meisner è morto. Il membro co-fondatore degli Eagles, che ha lavorato come bassista e cantante, è morto, secondo un annuncio sul sito ufficiale della band. Aveva 77 anni.

“Gli Eagles sono tristi di annunciare che il membro fondatore, bassista e cantante, Randy Meisner, è deceduto la scorsa notte (26 luglio) a Los Angeles all’età di 77 anni, a causa di complicazioni dovute alla broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)”

Questa la dichiarazione ufficiale da parte della band:

“Randy è stato parte integrante degli Eagles e determinante nel primo successo della band. La sua estensione vocale era sorprendente, come è evidente nella sua ballata caratteristica, “Take It to the Limit”

Randy Meisner ha fondato gli Eagles con i membri originali della band, Glenn Frey, Don Henley e Bernie Leadon, nel 1971. Tra i pezzi più famosi che vedono la sua collaborazione possiamo ricordare “Try and Love Again”, “Take it to the Limit,” ed è accreditato per il suo lavoro su album tra cui “Eagles,” “Desperado,” “On The Border,” “One of These Nights,” e “Hotel California.”

È stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1988 con gli Eagles.

Nel corso della sua vita, Meisner ha lottato con la dipendenza periodica dall’alcol dalla fine degli anni ’60. Mentre la sua salute continuava a peggiorare, alla fine smise di esibirsi. La sua ultima esibizione pubblica conosciuta è stata nel 2008 a Naples, in Florida.

A marzo 2013, Randy Meisner ha perso conoscenza nella sua casa in California. Un pezzo di cibo gli ha ostruito la respirazione mentre stava mangiando ed è stato portato d’urgenza in ospedale. Mentre i medici erano ottimisti sulla sua guarigione, Meisner è stato un po’ di tempo in coma e successivamente, proprio per quanto accaduto, non fu in grado di partecipare al tour History of the Eagles.In seguito ha rivelato che i suoi ex compagni di band degli Eagles avevano pagato le spese mediche del ricovero.