I Rammstein sono pronti ad esibirsi a Torino, allo Stadio Olimpico Grande Torino, nella data di martedì 12 luglio 2022. Si tratta dell’unica data italiana per la band, impegnata nel tour europeo. Inizialmente previsto nel 2021, il concerto è stato posticipato di un anno a causa della pandemia legata al Covid-19. Furono proprio loro, con un comunicato, a rivelare il rinvio, nei primi mesi dello scorso 2021.

A causa degli imprevisti e delle restrizioni dovute al COVID-19, i Rammstein sono costretti a posticipare nuovamente l’European Stadium Tour. La band e tutti coloro i quali sono coinvolti nel tour sono molto dispiaciuti a riguardo. Ma per mantenere la dimensione e garantire la qualità del nostro show non abbiamo molte altre strade. Le date sono dunque spostate al 2022. Utilizzeremo l’estate per scrivere nuovi pezzi, ci vediamo nel 2022!”

Ed ecco la data ufficiale, quella del 12 luglio 2022, allo Stadio Olimpico Grande Torino, per il live dei Rammstein.

Rammstein, Torino, 12 luglio 2022, Biglietti concerto

Sono ancora disponibili pochi biglietti per il concerto dei Rammstein allo Stadio Olimpico Grande Torino, previsto per martedì 22 luglio 2022. Si trovano posti per la zona Tribuna Gold Ovest o Prato 2( a 106,70 euro). Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

Rammstein, Torino, 12 luglio 2022, Scaletta concerto

L’apertura cancelli è prevista per le 15 mentre l’inizio del concerto è indicato per le 20. Ad aprire il loro live saranno due coppie di pianiste, le Duo Jatekok e le Duo Abelard.

Music for the Royal Fireworks (George Frideric Handel)

Armee der Tristen

Zick Zack

Links 2-3-4

Sehnsucht

Zeig dich

Mein Herz brennt

Puppe

Heirate mich

Zeit

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Engel

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Rammstein

Ich will

Adieu

Sonne (Piano-Version)

Haifisch

Ohne dich

Rammstein, Stadio Olimpico Grande Torino, Come arrivare

Ecco le informazioni riportare per arrivare allo Stadio Olimpico a Torino.

In metropolitana e tram: Metro + Linea 4 (Porta Nuova), Metro + Linea 10 (Vinzaglio)

In tram, ecco quale Linee prendere: 4, 10, 14, 17, 63

In treno, invece, sono consigliati questi tragitti:

Dalla stazione Torino Porta Nuova FS: linea 4

Dalla stazione Torino Porta Susa FS: linea 10

Dalla stazione Torino Lingotto FS: linee 14, 14 b

Dalla stazione Torino Dora GTT: Navetta 10, DoraFly + linea 10 (da Porta Susa)

In aereo

La ferrovia GTT collega la città di Torino con l’Aeroporto di Torino Caselle in soli 19 minuti.

Se si arriva in auto, il consiglio è di utilizzare il Parcheggio Caio Mario, poi prendere la linea 4 o 10