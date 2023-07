Stasera, 1 luglio 2023, allo Stadio Euganeo a Padova si esibiranno i Rammstein con una nuova data europea del loro tour mondiale. Il Rammstein Stadium Tour è il settimo tour della band tedesca, originariamente a sostegno del loro album in studio senza titolo del 2019, ma poi anche per Zeit nel 2022 e 2023, con un totale di 58 spettacoli solo nel 2019.

L’ultimo disco della band è Zeit, pubblicato il 29 aprile 2022, arrivato al terzo posto della classifica inglese e al quindicesimo della Billboard Hot 200. In Italia si è posizionato al 12esimo gradino della chart Fimi.

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto a Padova e le informazioni sui biglietti disponibili.

Rammstein, Padova, 1 giugno 2023, la scaletta del concerto

Il concerto dei Rammstein inizierà alle 21. Qui sotto, a seguire, potete leggere la scaletta delle canzoni con l’ordine di esecuzione dei brani sul palco dello Stadio Euganeo a Padova.

Rammlied

Links 2-3-4

Bestrafe mich

Giftig

Sehnsucht

Mein Herz brennt

Puppe

Angst

Zeit

Deutschland (Remix by Richard Z. Kruspe)

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Engel (piano version)

Ausländer

Du riechst so gut

Ohne dich

Rammstein

Ich will

Adieu

Rammstein, Padova, 1 giugno 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per i Rammstein a Padova, in programma sabato 1 luglio 2023 allo Stadio Euganeo. Il prezzo è di 121 euro per la zona Prato e per il Primo Anello Ovest Gold Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare allo Stadio Euganeo a Padova in auto e con i mezzi

Ecco come arrivare allo Stadio Euganeo di Padova. Se dovete usare i mezzi, ecco le opzioni:

In treno/autobus

Stazione Ferroviaria Padova Centrale e prendere l’autobus linea LS (Stazione FS – Piazza Garibaldi – Tangenziale Ovest – Stadio).

Se, invece, arrivare con l’auto:

Dall’autostrada A4:

Uscire al casello di Padova Ovest e poi seguire i cartelli “Stadio”.

Per chi proviene da Bologna:

Uscire a Padova Sud (Padova Industriale o Interporto)

Per chi viene dalla Tangenziale Ovest:

Prendere l’uscita “Stadio”