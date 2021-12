RaiPlay Sound, la nuova piattaforma multimediale dedicata all’offerta radiofonica della Rai, è stata lanciata ufficialmente martedì 22 dicembre 2021 e presentata nella sede Rai di Via Asiago, a Roma, con un piccolo evento che ha riguardato soprattutto la presentazione di una serie di podcast originali, già disponibili.

Il primo podcast presentato è stato Patrick, a cura di Azzurra Mirongolo, dedicato a Patrick Zaki, lo studente egiziano che frequentava un Master a Bologna, arrestato al Cairo a causa dei suoi scritti circolati sul web che il regime egiziano ha ritenuto sovversivi. Il podcast svela dettagli inediti, sfuggiti al racconto giornalistico, della vita in carcere di Patrick Zaki.

Il secondo podcast presentato è stato Bruno Neri – Calciatore Partigiano, a cura di Gianni Gozzoli e Matteo Cavezzali, dedicato alla storia di Bruno Neri, “il mediano che sfidò il Duce”, il calciatore che dedicò la sua vita allo sport e all’impegno antifascista.

Divi, Miliardi e Altri Disastri, invece, è un podcast che si sofferma sui disastri del cinema in grado di diventare delle storie stupende da raccontare. Il podcast è a cura di Steve Della Casa.

Le Lillo-Parole, invece, è un podcast comico a cura di Lillo che ci insegna dei curiosi neologismi utili quando dobbiamo spiegare degli stati d’animo impossibili da descrivere con una parola sola.

Walter Veltroni, invece, ha presentato RRR, Radio Rai Ricorda, un viaggio nelle teche della radio, dal 1924 al 2001, un podcast in 6 puntate realizzato con materiale tratto dai Giornali Radio, documentari, programmi di intrattenimento e sportivi.

Campioni Ribelli, invece, è il podcast di Francesco Repice e Francesco Graziani dedicato ai campioni ribelli dello sport tra i quali troviamo Diego Armando Maradona.

Nel corso dell’evento, sono stati presentati anche i podcast originali di Rai Radio Kids.

Nel comunicato ufficiale, sono presenti anche Astropolitica, podcast di Radio1, a cura di Eva Giovanni, dedicato alla nuova corsa allo spazio e al valore politico e scientifico di questa sfida, Arti Show – Inestimabili Cose Qualunque, un podcast di arte a cura di Ema Stokholma, In viaggio con Laura e Andrea, podcast di Laura e Andrea dedicato alla scoperta di luoghi e di epoche affascinanti e misteriose della storia, Quirinale – Il carisma degli outsider, podcast di Radio3 dedicato ai dodici Presidenti della Repubblica, Inviate in Prima Linea e The Greg-A-Billy Radio Show, podcast con Greg in versione musicista e storico della musica.

RaiPlay Sound: la conferenza stampa

Durante la conferenza stampa di presentazione alla quale eravamo presenti anche noi di Soundsblog, è intervenuta Elena Capparelli, direttrice di RaiPlay: