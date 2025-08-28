Rai, rivoluzione dei palinsesti in autunno: cosa vedremo, grandi novità

La nuova stagione televisiva sta per iniziare e sulla tv di Stato ci saranno una serie di sorprese, tra nuovi arrivi e addii

La nuova stagione televisiva è ormai alle porte e per quanto riguarda i canali Rai, com’era già stato annunciato nel corso della presentazione dei palinsesti – avvenuta a luglio – ci saranno una serie di novità. Tanti programmi sono stati confermati, altri sono stati cancellati e altri ancora cambieranno aspetto o squadra.

Cosa dovremo, dunque, aspettarci dal palinsesto autunnale Rai? Chi resterà? Chi sarà invece ad andar via? Per la rete ammiraglia sono previsti una serie di spettacoli esclusivi, che saranno una vera sorpresa per il pubblico. Confermati molti dei programmi di successo della tv di Stat e poi ci saranno una serie di novità interessanti.

Palinsesti Rai, tutte le novità previste per l’autunno

Quella che sta per iniziare è una stagione ricca di cambiamenti per la Rai, non solo ci saranno tante sorprese e spettacoli esclusivi, ma alcuni programmi storici si apprestano a tornare in onda con una serie di novità. Partendo da Rai 1 arriveranno in prima serata una serie di show musicali, Semplicemente Fiorella, che vedrà protagonista Fiorella Mannoia dalle Terme di Caracalla.

E ancora i Tim Music Awards che saranno presentati da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e uno speciale dedicato a Pino Daniele, Pino è. Ma le sorprese non sono finite qui, attesissimo il ritorno di Tale e Quale Show in prima serata il venerdì su Rai 1, con Carlo Conti al timone, lo show promette di essere un vero successo. Tornerà anche Ballando con le Stelle, che questa stagione celebrerà il suo ventesimo anniversario, una tappa importante per la quale Milly Carlucci ha deciso di sfoderare “pezzi da novanta” nel cast. Tra i concorrenti, infatti, ci sarà Barbara D’Urso, il cui ritorno in televisione dopo una lunga pausa era attesissimo dai fan.

Tornerà su Rai 1 anche The Voice Senior con Antonella Clerici, la novità di quest’anno è che non ci sarà più Gigi D’Alessio in squadra. Stefano De Martino tornerà in onda con Affari Tuoi a partire dal 7 settembre e successivamente con Stasera Tutto è possibile. Per il conduttore napoletano, poi, dovrebbe esserci anche uno show in prima serata – con pochi appuntamenti – al fianco di Gianni Morandi, ma al momento non ci sono informazioni ufficiali a riguardo.

Mara Venier tornerà con una versione inedita di Domenica In, il programma di Rai 1, infatti, avrà una serie di cambiamenti, tra cui la presenza di tre co-conduttori che accompagneranno la padrona di casa in questa edizione. Rai 2 continuerà a puntare all’intrattenimento e approfondimento, ci sarà lo spin-off di BellaMà con Pierluigi Diaco, Boss in Incognito con Elettra Lamborghini, Gli Scatenati con i The Jackal e tante altre novità.

Su Rai 3, infine, confermatissimi i programmi più seguiti tra cui Chi l’ha Visto?, Presa diretta, Report e Lo Stato d elle Cose. La prossima stagione sarà ricca di anniversari importanti, basti pensare che Un Posto al Sole festeggerà il suo trentesimo anno e per l’occasione ci sarà un’attrice speciale nel cast della soap di Rai 3, Whoopi Goldberg.