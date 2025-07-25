Rai, Imma Tataranni perde la sua colonna portante: chi esce di scena

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è tra le serie di maggiore successo della Rai, ed prossima a debuttare con una nuova stagione tv. Intanto la rete di stato ha deciso di mandare in onda le repliche delle precedenti edizioni, una scelta che si sta rivelando vincente. La fiction ha dato visibilità a Vanessa Scalera, che dopo tanti anni di lavoro soprattutto in teatro, ha conquistato la popolarità televisiva: lei che veste i panni di Imma Tataranni e ha dato al colorito personaggio nato dalla fantasia di Mariolina Venezia, intensità e vivacità.

Nonostante il successo della serie, ottenuto grazie alla sceneggiatura ma soprattutto ad un cast d’eccezione che vede la presenza della Scalera, ma anche di Barbara Ronchi e Massimiliano Gallo, uno dei personaggi più amati dal pubblico non sarà presente la prossima stagione. L’addio annunciato nell’ultime puntate trasmesse è oggi una certezza, e questo non piace molto al pubblico che si è emozionato grazie anche all’intesa del procuratore con uno dei suoi più colleghi più affidabili.

Imma Tataranni perde una delle sue colonne portanti: l’uscita di scena è definitiva. A confermarlo lo stesso Alessio Lapice, che nella serie ha interpretato l’affascinante maresciallo Ippazio Calogiuri: il poliziotto che affianca la Tataranni nelle sue indagini e che le fa perdere la testa, tanto che il sostituto procuratore dopo varie esitazioni non può non cedere al suo fascino. L’addio di Calogiuri ha lasciato senza parole Imma, ma anche il pubblico che sperava in un suo ritorno nella prossima stagione.

Alessio Lapice: “Sono stati sette anni intensi”

“Sono stati sette anni intensi. Tutti i momenti che ho vissuto come persona, attraverso il personaggio, mi mancheranno. La mia vita si mescola con la sua, mentre lui cresceva in Procura sono cresciuto anche io. C’è un legame affettivo forte con Matera, con il cast, la troupe.” Ha dichiarato l’attore che è prossimo a debuttare su altri set, Lapice si è poi commosso nel ricordare l’ultimo giorno di riprese:

“L’ultimo giorno delle riprese è stato devastante: Vanessa e io non riuscivamo a girarla, era l’addio nell’addio, l’ultima scena di Alessio attore e l’uscita di scena di Calogiuri. Vanessa mi salutava come personaggio e come amico. L’abbiamo dovuta girare diverse volte, piangevamo come vitelli”. L’attore è felice di aver interpretato un personaggio come Calogiuri, un volto che ispira e che rassicura e che porterà sempre con se perché in fondo sente di assomigliargli.

L’addio di Calogiuri commuove i fans di Imma Tataranni

L’amore di Calogiuri e Imma Tataranni ha coinvolto i fans della serie sin dalle prime puntate e l’addio del maresciallo a Matera e al procuratore ha lasciato un profondo vuoto. Lapice ha raccontato che la gente lo ha fermato più volte per consigliargli di dichiararsi a Imma e questo gli ha fatto percepire quanto il suo personaggio era amato.

L’addio è stato la chiusura di un cerchio, una chiusura attesa e a quanto pare inevitabile: “Calogiuri mi lascia il coraggio di credere negli esseri umani e di fidarsi degli altri, sembra che tentenni e non prenda decisioni invece le prende con i suoi tempi perché ha paura di fare del male agli altri. In un mondo spregiudicato come quello in cui viviamo, è un personaggio che ispira.