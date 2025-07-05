Rai, Giovanna Civitillo fuori da E’ sempre mezzogiorno: chi la sostituisce

E’ Sempre Mezzogiorno, format di successo di Rai Uno, in onda ormai da diverse stagioni è stato confermato nel palinsesto della prossima stagione. Antonella Clerici continuerà ad entrare nelle case degli italiani a ora di pranzo e condividerà consigli e ricette. Ospite fissa del format dell’ultima edizione, Giovanna Civitello che ha militato per diversi anni a La Vita in diretta. La presenza della moglie di Amadeus nello daytime della Clerici era gradita al pubblico, ma nonostante i consensi l’ex inviata non sarà presente nel programma la prossima stagione.

E se Amadeus ha scelto di lasciare la Rai all’apice del successo e dopo aver ridato al Festival di Sanremo affermazione e visibilità, la decisione di rimuovere Giovanna da E’ sempre Mezzogiorno sembra essere stata presa dalla Direzione Intrattenimento DayTime, guidata da Angelo Mellone. La notizia è stata diffusa dall’esperto tv Giuseppe Candela che su Dagospia ha anche spiegato che i vertici della rete di stato avrebbe silurato la Civitillo proprio per colpire il marito.

Ragione che per il momento non ha trovato nessuna fonte ufficiale. Inoltre Amadeus ha lasciato la Rai lo scorso anno, e all’epoca Giovanna fu confermata nel cast del format della Clerici. La diretta interessata per ora non ha rilasciato nessun commento, ma è evidente che ha compreso le ragioni della Rai che ha già scelto il nome della sua sostituta. Il posto di Giovanna sarà infatti preso da un personaggio noto al pubblico, moglie di uno dei volti Rai maggiormente accreditati deceduto qualche anno fa. Ecco di chi si tratta.

E’ Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici accoglie una sua cara amica

Antonella Clerici ha salutato con affetto Giovanna Civitillo con cui ha collaborato per diverse stagioni ed è pronta ad accogliere nel suo staff una sua cara amica: Carlotta Mantovan. Dopo l’esperienza a Ballando con le stelle di due anni fa che ha segnato il suo ritorno in tv Carlotta, vedova di Fabrizio Frizzi, ha detto si a Antonella Clerici.

Sarà presente nel daytime di mezzogiorno e a quanto pare avrà un ruolo quotidiano e non occasionale come quello della moglie di Amadeus. La Rai ha riferito che il cambio di guardia è dovuto a normali avvicendamenti, che solitamente ogni anno avvengono in programmi consolidati, questo anche per dargli vivacità e renderli meno statici. Nessun secondo fine o motivi reconditi, solo manovre di ordinaria amministrazione.

Giovanna Civitillo: “Grazie a tutta la famiglia di E’ sempre Mezzogiorno”

Non incline alle polemiche e perfettamente consapevole delle dinamiche della tv, dove milita da diversi anni, Giovanna non ha commentato la decisione Rai, anzi poco dopo la fine di E’ Sempre Mezzogiorno è apparsa sui social sorridente e ha ringraziato tutta la famiglia di E’ sempre mezzogiorno:

“Un anno di ricette e risate .Grazie @antoclerici. Grazie Prof. @danieleperseganiofficial. Grazie a tutta la famiglia di @sempremezzogiornorai”, questa la didascalia che accompagna lo scatto e che rivela la serenità della conduttrice. Per ora non è noto quale sia il futuro professionale di Giovanna: se resterà Rai o se è prossima a traslocare in un’altra emittente. E’ possibile che la dirigenza della rete di stato le abbia riservato un’altra collocazione.