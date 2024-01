Nessun tour in programma e tutte le date cancellate per i Rage Against the Machine. Brad Wilk ha annunciato l’addio alle scene live per il gruppo, attraverso un post su Instagram.

I Rage Against the Machine non si esibiranno più dal vivo: stop ai tour della band

I Rage Against the Machine hanno dato l’addio ufficiale ai tour. La notizia è arrivata poche ore fa, attraverso l’account Instagram del batterista della band, Brad Wilk:

“So che molte persone stanno aspettando che annunciamo nuove date per tutti gli spettacoli RATM cancellati. Non voglio vincolare ulteriormente le persone o me stesso. Quindi, anche se c’è stata qualche comunicazione che questo potrebbe accadere in futuro… voglio farvi sapere che i RATM (Tim, Zack, Tom e io) non saremo più in tour né suoneremo dal vivo. Mi dispiace per quelli di voi che stavano aspettando che questo accadesse. Vorrei davvero che fosse così…”

Poche righe per un annuncio fatto singolarmente solo da Brad Wilk, a nome suo e degli altri membri della band. Sugli account ufficiali del gruppo, invece, nessun commento o smentita su quanto dichiarato.

I Rage Against The Machine si sono riuniti nel 2022 dopo una pausa di 11 anni e hanno lanciato un lungo tour in Nord America ed Europa. Ma il frontman Zack de la Rocha si è rotto il tendine d’Achille durante la seconda tappa del tour allo United Center di Chicago. Ha terminato la prima parte del tour da seduto, ogni sera, ma quell’anno hanno poi interrotto il resto delle date in modo che il cantante potesse guarire adeguatamente. Ai tempi, queste furono le parole di Zack de la Rocha:

“Odio cancellare gli show. Odio deludere i nostri fan… Avete aspettato tutti così pazientemente di vederci e questo non mi è mai sfuggito. Non lo do mai per scontato. Per voi ho la massima gratitudine e rispetto”

Nei mesi successivi, però, non arrivò nessun aggiornamento sulla ripartenza del tour e sulle date in programma da recuperare. Tom Morello fu evasivo in diverse occasione, tra queste un’intervista a Rolling Stone:

“I Rage Against the Machine sono come l’anello del Signore degli Anelli. Fa impazzire gli uomini. Fa impazzire i giornalisti. Fa impazzire la gente dell’industria discografica. Lo vogliono. Vogliono la cosa e sono impazziti. Se ci saranno show dei Rage, se non ci saranno spettacoli dei Rage, lo saprete dalla band. Non lo so. Quando ci saranno novità, arriverà da un comunicato collettivo della band. Non ci sono novità”

Fino a poche ore fa, con l’annuncio -in solitaria – di Brad Wilk.