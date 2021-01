Rag’n’Bone Man: Life by misadventure è il nuovo album

Rag’n’Bone Man, l’artista britannico che ha ottenuto la popolarità internazionale grazie al singolo Human, ha annunciato il suo secondo album che si intitola Life by misadventure e che sarà disponibile a partire dal prossimo 23 aprile.

L’album è già disponibile in pre-order ed è stato anticipato dal singolo All you ever wanted, disponibile dal 28 gennaio 2021 e, in rotazione radiofonica, a partire da venerdì 5 febbraio.

Life by misadventure arriverà a circa quattro anni di distanza dal primo album di Rag’n’Bone Man, Human, che si è rivelato un grande successo nel paese d’origine del cantautore, il Regno Unito, dove ha debuttato al primo posto della classifica degli album più venduti, dov’è stato l’album venduto più velocemente di un artista maschile in tutto il decennio e dove ha ottenuto 4 Dischi di Platino. Grazie a Human, Rag’n’Bone Man ha vinto anche un Brit Award e un Ivor Novello Award.

Per quanto riguarda il nostro paese, invece, il singolo Human ha conquistato il primo posto nella classifica dei singoli più trasmessi in radio e ha ottenuto ben 5 Dischi di Platino.

Rag’n’Bone Man ha scritto e registrato il nuovo album a Nashville, lavorando con il produttore e polistrumentista Mike Elizondo, vincitore di un Grammy Award che, in passato, ha collaborato con artisti del calibro di Eminem, 50 Cent, Fiona Apple e Alanis Morissette.

Life by misadventure è stato registrato come un album live insieme ai musicisti Ben Jackson-Cook (tastierista, co-autore e co-produttore dell’album), Bill Banwell (bassista e co-autore), Desri Ramus (corista), Daru Jones (batterista) e Wendy Melvoin, ex chitarrista della band di Prince, The Revolution.

Di seguito, trovate la tracklist di Life by misadventure.

Rag’n’Bone Man – Life by misadventure: la tracklist

1. Fireflies

2. Breath In Me

3. Fall In Love Again

4. Talking To Myself

5. Anywhere Away From Here

6. Alone

7. Crossfire

8. All You Ever Wanted

9. Changing of the Guard

10. Somewhere Along The Way

11. Time Will Only Tell

12. Lightyears

13. Party’s Over

14. Old Habits