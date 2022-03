Joy è il titolo della raccolta celebrativa di Raffaella Carrà che uscirà in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna che, ovviamente, si festeggia l’8 marzo.

Joy, già disponibile negli store e sulle piattaforme digitali, racchiude i 20 brani più famosi del repertorio di Raffaella Carrà, la regina della televisione italiana, un’icona che, nel corso della sua carriera, ha oltrepassato i confini nazionali, trovando il successo anche in Spagna, Sud America, Francia e non solo. Raffaella Carrà, come purtroppo ricordiamo, ci ha lasciato il 5 luglio 2021.

La raccolta è disponibile nelle seguenti versioni: doppio CD (disponibile dallo scorso 4 marzo), un doppio LP di colore rosa o rosso (disponibile dal 4 marzo) e Special Box in edizione numerata limitata (disponibile dal prossimo 18 marzo) composta da doppio CD, doppio Vinile effetto Splatter, un libretto con scatti inediti di Raffaella Carrà, tratte da vecchi servizi fotografici, con testi scritti da Sergio Japino, Vincenzo Mollica e Mauro Balletti, una stampa della copertina autografata da Mauro Balletti, l’autore dell’artwork, un Megamix in Vinile 12” con brani remixati da Get Far e una t-shirt celebrativa.

Anche le versioni doppio CD e doppio LP contengono un libretto con le fotografie e le dichiarazioni inedite.

Raffaella Carrà – Joy: tracklist

1. A far l’amore comincia tu

2. Tanti auguri

3. Pedro

4. Fiesta (Versione spagnola)

5. Ballo Ballo (Versione originale dell’82)

6. Tuca Tuca

7. Ma che musica maestro

8. Rumore

9. Felicità, tà tà

10. Qué Dolor (Versione spagnola originale dell’82)

11. 0303456 (Versione del 1999)

12. Sono nera

13. E salutala per me

14. Chissà se va

15. Amicoamante

16. Forte forte forte

17. El Borriquito

18. Latino

19. Mi sento bella

20. La Marimorena

Raffaella Carrà – Joy (Special Box): Rainbow Megamix

Lo Special Box, come scritto in precedenza, include anche Rainbow Megamix, un megamix firmato da Get Far (Mario Fargetta), che include i brani Rumore, Tanti auguri, A far l’amore comincia tu, Pedro, Fiesta (versione spagnola) e Tuca Tuca.