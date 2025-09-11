Raf, l’amore più grande: chi è davvero la donna dietro ‘Sei la più bella del mondo’?

Raf: uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. Tra le sue hit più indimenticabili c’è sicuramente Sei la più bella del mondo, la canzone pubblicata nel 1995 e dedicata ad una donna che ha cambiato la sua vita. Queste note hanno fatto sognare e divertire intere generazioni, e sono ancora oggi in voga.

La storia della canzone Sei la più bella del mondo

A svelarne qualche dettaglio in più sul brano è stato proprio l’artista che, nel corso di qualche dichiarazione pubblica, ha confessato di aver scritto quel brano per conquistare una ragazza. “Quella ragazza che da tanti anni è mia moglie, Gabriella” – ha continuato lui – “L’ho presentata al Festivalbar, che avevo già vinto un paio di volte in passato, ma il ricordo più nitido di quel periodo è dell’agosto del 1995, quando la incontrai in una gelateria di Milano Franco Battiato“. Un amore forte e potente, il loro, che continua anche dopo tutti questi anni e che è nato proprio grazie a quel brano così iconico.

Sono trascorsi 27 anni dalla pubblicazione di Sei la più bella del mondo, e ora Raf ha deciso di rivisitare il brano con la collaborazione dei due rapper Mecna e CoCo. Una decisione, questa, che è assolutamente in linea con il panorama musicale contemporaneo. Durante un’intervista rilasciata per Tv Sorrisi e Canzoni, lui stesso ha rivelato che da quella canzone la sua vita è completamente cambiata, anche perché sua moglie Gabriella fu letteralmente conquistata dal cantante e iniziò così la loro avventura insieme.

“Ho ricevuto il brano per vie traverse mentre ero a Ibiza in vacanza” – ha fatto sapere lui parlando della versione recente della canzone – “Anzi, mi hanno fatto avere prima la base ripensata da loro e, dopo la mia approvazione, hanno fatto un grande lavoro di scrittura. Ma non ci siamo mai incontrati né parlati“.

Chi è la moglie di Raf