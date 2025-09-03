Radiohead, quattro date a Bologna: il grande ritorno in Italia dopo otto anni

È ufficiale: i Radiohead tornano in Italia dopo otto anni di assenza. La band inglese, guidata da Thom Yorke, ha annunciato quattro concerti consecutivi all’Unipol Arena di Bologna il 14, 15, 17 e 18 novembre 2025.

Si tratta dell’unica tappa italiana di un tour europeo che prevede date a Madrid, Londra, Copenaghen e Berlino. Una notizia che ha subito acceso l’entusiasmo dei fan, pronti a riabbracciare dal vivo uno dei gruppi più influenti degli ultimi decenni.

Radiohead, un tour europeo esclusivo

Il calendario confermato vede i Radiohead inaugurare il tour a Madrid con quattro show tra il 4 e l’8 novembre, per poi approdare subito a Bologna. Successivamente la band sarà protagonista alla O2 Arena di Londra (21, 22, 24 e 25 novembre), alla Royal Arena di Copenaghen (1, 2, 4 e 5 dicembre) e infine alla Uber Arena di Berlino (8, 9, 11 e 12 dicembre).

Un percorso che privilegia poche città, ma con più serate ciascuna, in quello che appare come un vero e proprio calendario di presentazione del nuovo repertorio, e già si parla di una possibile ripresa in estate, outdoor, che potrebbe coinvolgere i grandi festival internazionale.

Philip Selway, “Suonare insieme era un sogno”

A confermare lo spirito del ritorno è stato Philip Selway, batterista del gruppo, che in un messaggio rivolto ai fan ha spiegato le intenzioni di questo tour: “L’anno scorso ci siamo ritrovati a provare, tanto per il gusto di farlo. Dopo una pausa di sette anni, è stato bellissimo suonare di nuovo i nostri brani e riconnetterci con un’identità musicale che vive profondamente dentro ciascuno di noi. La cosa ha funzionato, e dunque ci ha fatto venire voglia di fare qualche concerto insieme”.

Parole che restituiscono la dimensione intima e quasi domestica di un ritorno che non vuole essere soltanto un’operazione nostalgica, ma una nuova fase creativa.

Bologna al centro della scena

Per l’Italia, la scelta di Bologna rappresenta un riconoscimento importante. L’Unipol Arena si conferma una delle venue più amate dagli artisti internazionali, grazie alla sua capienza e alla sua posizione strategica, estremamente centrale e facilmente raggiungibile.

L’attesa dei fan dei Radiohead

Dal 2018, anno in cui i Radiohead conclusero il tour legato a A Moon Shaped Pool, la band si era presa una lunga pausa. I membri hanno intrapreso percorsi solisti e progetti paralleli, come gli Smile di Yorke e Greenwood. Ma la voglia di tornare insieme non si è mai spenta. La band non si è mai separata e non ci sono mai state voci di separazione, tantomeno di scioglimento. Era solo una questione di tempo.

La pubblicazione recente di uno splendido live album con registrazioni del periodo 2003-2009 aveva già fatto presagire un riavvicinamento. Ora la conferma: i Radiohead sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia.

Biglietti e aspettative

I biglietti per le date bolognesi sono già attesissimi, e la corsa all’acquisto promette di replicare il sold out lampo che accompagna ogni loro tournée. Al momento botteghini ancora chiusi: la prima prevendita generale è fissata per venerdì 12 settembre dalle 11.