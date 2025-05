Radio Zeta Future Hits Live: il cast completo, le conduttrici, dove si terrà. I dettagli

Radio Zeta Future Hits Live, comunemente detto il Festival della Generazione Zeta, tornerà per la sua quarta edizione domenica 1 giugno presso il Centrale del Foro Italico di Roma. Il suo debutto era stato nell’estate del 2022, e da quel momento l’evento è diventato un appuntamento fisso che ha segnato ormai l’inizio della stagione estiva. La manifestazione non si limiterà però solo al palco del Centrale ma, fuori dall’arena, ci sarà un red carpet che accoglierà l’arrivo di tanti artisti. Al cospetto potranno esserci i fan, pronti a vedere i loro beniamini.

Chi saranno le conduttrici

A condurre l’evento musicale, che è tra più attesi dell’estate 2025, ci saranno due donne molto amate dal mondo dello spettacolo. In primis, a salire sul palco, sarà Paola Di Benedetto affiancata da Giulia Laura Abbiati. La prima è una nota showgirl nata nel 1995 da genitori di origini siciliane. Nel piccolo schermo, si è fatta conoscere soprattutto per la sua partecipazione al programma Ciao Darwin 7 in veste di Madre Natura. Negli anni ha inoltre collezionato molte altre esperienze televisive e, nel 2022, ha anche condotto il Prima Festival. Alle spalle ha una lunga storia con il cantante Federico Rossi, oltre che un breve legame amoroso con Rkomi.

Abbiati è invece nata a Como nel 2000, ha frequentato la scuola internazionale di Milano e si è iscritta all’Università IULM all’indirizzo di comunicazione dei media. Figlia dell’ex portiere del Milan Christian Abbiati, nel 2021 ha debuttato come speaker radiofonica a Radio Zeta, in cui conduce il programma Buongiorno Zeta.

I primi nomi del cast di Radio Zeta Future Hits Live

Il cast non è ancora stato definito ufficialmente, ma intanto sono spuntati i primi nomi che saliranno sul palco durante la manifestazione musicale. Tra i tanti ci saranno infatti Artie 5ive, Bresh, Capo Plaza, Clara, Dardust, Emis Killa, Fedez, Francesca Michielin, Gaia, Joan Thiele, Lazza, Mahmood, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Sarah Toscano, Serena Brancale, The Kolors e Tony Effe. Parteciperà inoltre all’evento il vincitore della categoria canto di Amici, di cui ancora non si conosce il nome ma che sarà svelato durante la finalissima del talent, che si terrà domenica 18 maggio. Nel frattempo, è stato annunciato che ci saranno molte altre sorprese, che non sono però ancora venute fuori.

Dove acquistare i biglietti

Coloro che intendono assistere al tanto atteso evento musicale possono acquistare i biglietti, che sono già resi disponibili su TicketOne al seguente indirizzo: https://www.ticketone.it/event/radio-zeta-future-hits-live-2025-foro-italico-19490253/ .