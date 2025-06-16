Radio Italia Live, il concerto: dove vederlo e tutti i cantanti che si esibiranno

Radio Italia Live è ormai un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica italiana. E’ tra gli eventi live più seguiti, gratuiti, che riunisci gli artisti made in Italy del momento, ma anche quelli consolidati. Organizzato dalla nota emittente radiofonica è una manifestazione ambita dal pubblico, ma anche dai cantanti che sono molto felici di prendervi parte. Oltre alla location milanese, l’evento da qualche anno è organizzato anche in altre piazze italiane, e riscuote sempre un certo successo.

Lo scorso 30 Maggio si è svolto a Milano in Piazza Duomo e come sempre ha avuto un eco mediatico impressionante. Oltre alla presenza di un pubblico numeroso sono saliti sul palco diversi artisti che hanno emozionato: d’Achille Lauro a Elodie, ma anche Lucio Corsi, Irama, Brunori Sars, e molti altri hanno avuto l’occasione di esibirsi nella cornice magica milanese. I cantanti si sono esibiti e hanno accolto appieno tutto il calore del pubblico.

Il 27 Giugno 2025 il concerto di Radio Italia Live torna ad appassionare il pubblico. L’emittente ha scelto una nuova location e offrirà ai suoi ascoltatori un altro evento musicale straordinario, una manifestazione finalizzata a celebrare la musica italiana di tendenza e non solo. Il neo live prevede la presenza di numerose star che si esibiranno dal vivo accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori. Dove e quando vedere il neo concerto di Radio Italia? Ecco tutte le informazioni necessarie per non perdere l’ambito appuntamento.

Radio Italia Live sbarca a Palermo: la data e dove vederlo

Il concerto di Radio Italia sbarca a Palermo, l’evento torna in Sicilia al Foro Italico e la notizia ha ricevuto già diversi consensi. La data indicata è quella del 27 Giugno 2025. Grazie alla grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo, l’emittente radiofonica ha potuto organizzare l’atteso appuntamento offrendo agli ascoltatori un nuovo live. Sul palco saliranno ospiti del calibro di Annalisa, Blanco, Feancesco Gabbani, Gaia, Negramaro, Noemi, Raf, Rhove. Rkomi, Rose Villain, Tananai, The Kolors.

Tutti artisti che sono già presenti nelle hit delle classifiche estive e che saranno protagonisti della bella stagione con i loro tormentoni. L’evento verrà condotto dagli speaker più accreditati di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. Tutte voci famigliari agli ascoltatori. Il concerto verrà trasmesso in diretta radio e sarà visibile dalle 20:40 su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Come accedere gratis al Radio Italia Live

L’accesso al Radio Italia Live è gratuito. Per assicurarsi un posto è necessario accreditarsi sul sito ticketone.it (massimo 2 accrediti) a partire dalle ore 12:00 di lunedì 9 giugno 2025 fino ad esaurimento posti. L’area prato sarà divisa in due spazi e gli accessi avverranno da diverse entrate. E’ inoltre presente un’area disabili ben accessoriata che permette una larga libertà di movimento e che è riservata al disabile e al suo accompagnatore.

Radio Italia ha disposto anche un kit di merchandising ufficiale in edizione limitata, di cui sono disponibili solo pochi pezzi. Il kit contiene oltre ad alcuni oggetti come sacca e cappellino anche l’accesso all’area vip-ring ambito da tantissimi. Il pass speciale permette ai fan di avvicinarsi agli artisti presenti. Il kit sarà acquistabile online sul sito di Radio Italia dal 5 Giugno.