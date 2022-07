Radio Entusiasmo, Emanuele Aloia: testo, video, significato della canzone

E’ uscito ‘Radio Entusiasmo’, (Sunflower per Universal Music Italy), il nuovo singolo di Emanuele Aloia. Il brano è stato scritto dallo stesso Emanuele Aloia con Raige, Tony Maiello e Riccardo Scirè, che ha curato anche la produzione artistica.

Interviste Emanuele Aloia: “In Cartagine la mia chiave di identità c’è sempre, il brano è diverso dal punto di vista concettuale” (intervista)

‘Radio entusiasmo’ arriva dopo la pubblicazione di ‘Cartagine’, il singolo che ha dato il via al nuovo percorso artistico del cantautore.

‘Radio entusiasmo’ è un brano con cui il cantautore si presenta al pubblico con sonorità completamente nuove e diverse dai brani precedenti. Di ispirazione sixties, racchiude nel titolo la parola “entusiasmo”, che rappresenta la voglia di leggerezza e ripartenza che caratterizzano questa estate.

A piccoli passi la ripresa di una leggerezza che per un attimo ci stava sfuggendo dalle mani e “l’amore, l’amore, l’amore che mette sempre a posto le cose”. La sentite come suona questa musica? Si chiama vita, forse l’avevate già sentita da qualche parte.

Ecco il testo di ‘Radio Entusiasmo’:

La senti come suona questa musica

si chiama vita, l’hai già sentita?

ci pensi se le margherite

non avessero petali pari

così mi ami, così mi ami

e poi mi ami, quindi mi ami,

ma sì mi ami

e l’amore, l’amore, l’amore

mette sempre a posto le cose

e io stasera ti aspetto

davanti al portone perché

se scendi te ti chiedo se, se

se vieni a ballare con me

La luna è una pista da ballo

retrò supersonico dance

di te io non sono mai stanco

e dammi le tue mani,

facciamolo adesso

e se non so i passi

mi butto lo stesso

balliamo io e te,

tutta la vita e una notte soltanto

mi accendi la radio entusiasmo

sei tu la mia radio entusiasmo

Sono in ferie per solidarietà

perché non lavora più nessuno

se c’è una pillola per la felicità

sai che quasi quasi l’assumo

ho sete, tanta sete di comete

e tanta fame di mele Eden

e mentre tutto si prosciuga

il mare scende

qui la benzina aumenta sempre

e l’amore, l’amore, l’amore

cambia ancora il nome alle cose

e io stasera ti aspetto qui

sotto al balcone perché

se scendi te ti chiedo se, se

se vieni a ballare con me

La luna è una pista da ballo

retrò supersonico dance

di te io non sono mai stanco

e dammi le tue mani,

facciamolo adesso

e se non so i passi mi butto lo stesso

balliamo io e te,

tutta la vita e una notte soltanto

mi accendi la radio entusiasmo

sei tu la mia radio entusiasmo.

Mi piace che mi piaci

da uno fino a dieci

almeno dieci, almeno dieci

riempiamoci di baci

e poi da capo

pensavo di essere

dentro a un sogno

e mi aumentava il battito

mi sono innamorato

in meno di un secondo

ed è bastato un attimo

oh oh oh

e dammi le tue mani,

facciamolo adesso

e se non so i passi mi butto lo stesso

balliamo io e te,

tutta la vita e una notte soltanto

mi accendi la radio entusiasmo

sei tu la mia radio entusiasmo.