Radio Deejay e l’addio a Riccione: cosa sta succedendo

Radio Deejay e Riccione: un sodalizio che ha segnato un’ epoca e che a quanto pare è arrivato al capolinea. Una rottura sicuramente traumatica che però vuole essere il trampolino di lancio per nuovi orizzonti: un cambiamento strategico.

La decisione arriva dall’amministrazione comunale, in particolare dall’ assessore al turismo Mattia Guidi che in un’intervista ha spiegato che questa scelta si inserisce in un percorso più ampio che mira ad un rinnovamento della visione turistica della città. L’obiettivo è sviluppare una promozione più moderna, strutturata e a lungo termine, capace di rispondere meglio alle esigenze di un turismo in evoluzione e sempre più diversificato.

In quest’ottica, è stato pubblicato un bando per affidare i servizi pubblicitari su scala nazionale, con un investimento complessivo di 440mila euro fino al dicembre 2025. Tra i possibili candidati spunta Publitalia ’80 la concessionaria pubblicitaria del gruppo Mediaset, di cui fa parte anche Radio 105. Secondo alcune indiscrezioni, proprio Radio 105 potrebbe diventare la nuova protagonista mediatica della città, trasferendo parte della sua programmazione a Riccione.

Una lunga storia che finisce con poche parole

La collaborazione tra il comune di Riccione e Radio Deejay è nata nel 1987 grazie all’inaugurazione di Aquafan. Da quel momento si è dato il via alle dirette quotidiane, ai vari concerti gratuiti, agli show, insomma.. un intrattenimento dedicato ai giovani di allora, un simbolo dell’estate, la vera e propria “casa del mare” dei radio Deejay.

Deejay Beach, il programma televisivo in versione estiva di Deejay Television esplose con un successo stratosferico. Solo per rendere l’idea la sua conduzione del 1989 fu affidata ad Amadeus, Fiorello e Linus. Quest’ultimo l’anno dopo prese le redini della direzione artistica di Walky Cup Discom diventando in poco tempo uno degli eventi più importanti della città su cui palco si esibirono tra gli altri Jovanotti e gli 883. Segue poi Un disco per l’estate nel 1994,

Guidi riconosce che la decisione possa aver sorpreso e deluso alcuni cittadini, ma ribadisce che si tratta di una scelta consapevole, avviata già da tempo, volta a rilanciare l’immagine di Riccione a livello nazionale e internazionale attraverso eventi e collaborazioni di maggiore respiro:

“Capisco la sorpresa e anche il dispiacere di molti, ma è importante sottolineare che questa scelta è frutto di un percorso di cambiamento che abbiamo iniziato già da un anno – ha riferito l’assessore-. L’anno scorso abbiamo avviato una serie di modifiche nella gestione turistica della città, puntando a una programmazione più strutturata e a lungo termine, e i bandi che abbiamo lanciato sono parte di questa strategia. Abbiamo voluto aprire le porte a nuove possibilità, a nuove collaborazioni che potessero rispondere alle esigenze di un turismo sempre più diversificato, garantire una comunicazione mirata e di qualità per promuovere Riccione come destinazione turistica, migliorando la sua immagine attraverso eventi di rilevanza nazionale e internazionale”

Linus che proprio all’Aquafan di Riccione 38 anni fa ha conosciuto la moglie Carlotta Medas lo ha annunciato così sui social: “Una lunga storia che finisce con poche parole: dopo tanti anni, quest’estate Radio Deejay non sarà a Riccione. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentemente qualcuno aveva già deciso altrimenti”.