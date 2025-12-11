Radio Deejay, la canzone di Natale è un omaggio a Ornella Vanoni

Quella del brano di Natale di Radio Deejay è una tradizione che ormai da anni crea anche una certa aspettativa tra il pubblico di affezionati dell’emittente del gruppo GEDI. Nel corso del tempo la scelta è caduta su diverse proposte non convenzionale, alcune delle quali decisamente sorprendenti.

Radio Deejay e il brano di Natale

Ma stavolta, in occasione del Natale 2025 Radio Deejay ha deciso di trasformare il suo tradizionale brano delle feste in un omaggio ad Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre scorso. La scelta è caduta su La voglia, la pazzia, caposaldo del repertorio dell’artista milanese nato dall’incontro con Vinicius de Moraes, Toquinho con il quale la cantante milanese ha prestato la voce al testo di Sergio Bardotti.

Era il periodo del flirt passionale e autentico – così come lo aveva definito la stessa Ornella – con la musica brasiliana e latinoamericana. Il singolo uscì nel 1976 come adattamento di Se ela euiesse ed ebbe un enorme successo anche perché tra i primi a trasmetterlo furono in RAI niente meno che Boncompagni e Arbore e ancora Lelio Luttazzi.

L’album immediatamente successivo fu uno dei più importanti successo commerciali della discografia di Ornella Vanoni, ristampato in più occasioni e su diversi formati per oltre trent’anni prima della sua distribuzione anche in digitale.

Natale con Ornella Vanoni

Da oggi il brano, reinterpretato dai talent di Deejay, accompagna il palinsesto natalizio dell’emittente: una colonna sonora emotiva, più che solo festiva, che intreccia ricordo, riconoscenza e quel mix di ironia e malinconia che ha sempre reso unica Ornella la cui voce compare in uno dei primi versi della canzone, proprio all’inizio. La prima parte è tutta interpretata dalle voci femminili della radio, la seconda da quelle maschili.

Nel testo c’è tutto lo spirito con cui la radio vuole parlare agli ascoltatori in questo Natale: vivere il presente, stringere le persone care, dare davvero “buonanotte all’incertezza, ai problemi e all’amarezza” come dice il testo originale di Bardotti.

L’omaggio non è solo un tributo formale, ma un modo per riportare al centro il messaggio della canzone: cercare “tutto il bello della vita” in un momento che non scappi via.

Gli artisti per il Natale di Deejay

Dietro la nuova versione, oltre alle voci dei conduttori, c’è un vero lavoro di produzione: arrangiamenti curati in studio, la supervisione di Linus, con la vocal coach Paola Folli, voce straordinaria che ha spesso collaborato con Radio DeeJay e che da anni collabora con Elio, altro talento che da anni conduce sul network, e le sue Storie Tese.

A seguire i talent e un lyric video dedicato sui canali ufficiali che sta già ottenendo un notevole riscontro.

Nel corso degli anni, fin dal 1994 – da quando Linus assunse la direzione della Radio – DeeJay ha sempre dato vita a celebrazioni musicale per ogni Natale. Con alcuni esperimenti interessanti che hanno coinvolto moltissimi artisti. La prima fu A Song For You, lo scorso anno anche Annalisa e Tananai vennero coinvolti nella produzione che nel 2014 – per il ventennale della iniziativa – diede vita anche a un film: Natale a casa Deejay.

In passato – oltre a Elio, che aveva realizzato alcuni brani originali come Natale allo Zenzero e Baffo Natale, – si erano prestati per il tradizionale brano natalizio anche artisti come Max Pezzali, Elodie, TheGiornalisti, Elisa, Mario Biondi, Cremonini e molti altri.