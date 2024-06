Al via stasera, martedì 25 giugno, Yoga Radio Bruno Estate, con la prima tappa a Reggio Emilia, in Piazza della Vittoria. Da ben 12 anni non veniva organizzata una data del Festival in questa città e, finalmente, ecco l’atteso ritorno. Tutto è pronto per la grande serata che vedrà esibirsi sul palco alcuni dei protagonisti di questa estate in musica. A seguire tutte le informazioni sul cast dei cantanti, come partecipare e seguire la serata in diretta tv e streaming.

Yoga Radio Bruno Estate, Reggio Emilia, il cast dei cantanti

Ecco i cantanti che esibiranno sul palco di Piazza della Vittoria a Reggio Emilia, martedì 25 giugno 2024: Emma, Articolo 31, Alfa, Baby K, Orietta Berti, Ermal Meta, Gaia, Rocco Hunt, Clara, Fred De Palma, Boomdabash, Mida, Benji & Fede, Petit, Eiffel 65, Aiello, Icy Subzero e l’ospite internazionale Dotan.

Yoga Radio Bruno Estate, come partecipare

Non esistono biglietti per partecipare al concerto di Yoga Radio Bruno Estate. Il live è completamente gratuito. Lo spettacolo è confermato a partire dalle 20 con il pre-show e dalle 21 con l’inizio vero e proprio dell’evento musicale. Si svolgerà ance in caso di pioggia o maltempo.

A partire dalle 16, inoltre, saranno aperti gli ingressi su tre lati per accedere alla location del concerto, prima del quale il pubblico potrà assistere alle prove aperte degli artisti ospiti della serata.

Come vederlo in diretta tv e streaming

Al timore di questa serata saranno Orietta Berti, ‘giocando in casa’, accanto ai conduttori Enzo Ferrari e Alessia Ventura. Non mancheranno incursioni dal backstage di Georgia Passuello, Camilla Carnevali e Arianna Bertoncelli.

Il concerto di Yoga Radio Bruno Estate potrà essere seguito in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, su Radio Bruno Tv (canale 73 del Digitale Terrestre) e tramite la app Radio Bruno. Inoltre come lo scorso anno e, grazie all’accordo con Mediaset, la serata andrà in onda in differita su La5 nel mese di agosto, con tutti e 4 gli appuntamenti trasmessi con un appuntamento settimanale.

Le prossime tappe saranno a Piacenza (il 9 luglio), Forlì (17 luglio) e Prato (29 agosto).