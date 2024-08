Nuovo appuntamento stasera, 26 agosto 2024, in prima serata su La5 con Radio Bruno Estate da Forlì.

Yoga Radio Bruno Estate Forlì è la grande serata che ha visto protagoniste le stelle della musica italiana e internazionale, che potremo rivivere in tv, sul canale Mediaset La5 (canale 30 del digitale terrestre), lunedì 26 agosto alle ore 21.10. Il live è registrato e, dopo la diretta streaming, approda sulle reti Mediaset.

Yoga Radio Bruno Estate Forlì si è svolto lo scorso 17 luglio in una gremitissima piazza Saffi, nel cuore della città.

È stata una delle occasioni per vedere i protagonisti della musica dell’estate e le interviste dal backstage. Tutto condito con la simpatia di Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, che hanno condotto la serata, con la collaborazione di Georgia Passuello, Camilla Carnevali, Laura Padovani e Arianna Bertoncelli.

Radio Bruno Estate 2024, Forlì

Ecco i cantanti che si sono esibiti a Farlì, durante la serata del 17 luglio scorso: Arisa – Benji & Fede – Blue – Coma_Cose

Cristina D’Avena – Elettra Lamborghini – La Rappresentante Di Lista – Lda – Malika Ayane – Olly – Renga Nek – Sarah – Shade – Cioffi.

Non esistono biglietti per partecipare al concerto di Yoga Radio Bruno Estate. Il live è completamente gratuito. Lo spettacolo era confermato a partire dalle 20 con il pre-show e dalle 21 con l’inizio vero e proprio dell’evento musicale. Si è svolto anche in caso di pioggia o maltempo.

A partire dalle 16, inoltre, erano stati aperti gli ingressi su tre lati per accedere alla location del concerto, prima del quale il pubblico poteva assistere alle prove aperte degli artisti ospiti della serata.

Dove vedere Radio Bruno Estate 2024, lunedì 26 agosto

Sarà possibile seguire la diretta su La5 sul canale 30 e in streaming su Mediaset Infinity.

Il concerto di Yoga Radio Bruno Estate, nella data dell’11 luglio, poteva essere seguito in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, su Radio Bruno Tv (canale 73 del Digitale Terrestre) e tramite la app Radio Bruno. Inoltre come lo scorso anno e, grazie all’accordo con Mediaset, la serata andrà in onda in differita su La5 con un appuntamento settimanale, uno per ognuno dei 4 live registrati.