Qui è un bimbo dolcissimo, oggi è una star della musica internazionale: di chi si tratta?

Nel primo piano appare un dolcissimo bambino che oggi è un volto noto a livello internazionale. Capire di chi si tratta non è difficile basta guardare attentamente il suo sguardo e l’espressione degli occhi e si comprende che, nonostante siano passati diversi anni, il protagonista dello scatto non è cambiato molto: oggi è un uomo affermato, un’artista con tantissimi fans, e anche un padre attento e premuroso. E’ riuscito ad emergere nel contesto musicale grazie al suo talento, dimostrando carattere e determinazione. I suoi concerti sono sold out in poche ore, e anche se non vive in Italia da diversi anni, ogni volta che torna si sente a casa.

Diversi i brani che sono stati mesi ai primi posti delle hit e che oggi sono considerati degli evergreen. Il suo modo di cantare e esibirsi è ammirato anche dai giovani artisti che spesso lo prendono come esempio. Anche i colleghi lo apprezzano e non mancano di duettare con lui quando ne hanno l’occasione. Il successo non lo ha cambiato, è rimasto una persona semplice, umile e con i piedi per terra, e con la stessa spontaneità che esprime nello scatto.

Di chi si tratta? La foto è stata condivisa dall’artista sul suo account social e ha ricevuto sin da subito tantissimi like. Lui è Tiziano Ferro, voce iconica e molto apprezzata della musica italiana. Dopo un periodo lontano dalla musica, Tiziano è prossimo a tornare in concerto, e si parla anche di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2026 , anche se non è ancora noto in che veste. Originario di Latina, Tiziano Ferro vanta una carriera stimabile e ha all’attivo diversi successi.

Tiziano Ferro oggi: lo stesso sorriso di quando era bambino

Da a Sere nere a Ti scatterò una foto, fino a Alla mia età, e Il regalo più grande, Tiziano Ferro è titolare di diversi brani che oggi sono considerati dei must della musica italiana. Oggi è molto attivo sui social dove condivide molto della sua vita privata e professionale. Diversi gli scatti che lo ritraggono con i figli, che ha adottato con l’ex marito Victor Allen, e altrettanti quelli che lo mostrano al lavoro, nella sala registrazioni. I fan amano quando interagisce con loro e gli rivela i suoi prossimi progetti professionali.

In diverse occasioni Ferro ha conquistato le pagine del gossip a causa della sua vita privata. L’annuncio della sua separazione infatti ha animato alcune polemiche e ha costretto il cantante a rimanere negli Stati Uniti per un periodo. Nei prossimi mesi tornerà in Italia dove sarà protagonista di una serie di live e ospitate.

“La musica è la mia salvezza”, le parole di Tiziano Ferro

In passato Tiziano Ferro ha ammesso che è grazie alla musica che oggi è una persona realizzata e serena: “Ho sempre detto che la musica è stata la mia salvezza, soprattutto nei confronti del degrado“, ha poi aggiunto: “E ho sempre affermato che le forme di degrado sono spesso molto meno evidenti e molto più sottili del degrado che tutti conosciamo, legato all’indigenza e alla povertà.”. Il cantante è poi convinto che la musica nel tempo ha dato l’opportunità a molte persone di ritrovarsi e credere in se stesse.

“Nella storia abbiamo sempre visto quanto la musica abbia dato un’opportunità alle persone che vivono un degrado reale – basti pensare a molti dei più grandi artisti e autori che venivano da quartieri quasi sempre di periferia. Ma spiritualmente e emotivamente la musica per me è sempre stata una grande soluzione.” Oggi n’è ancora più convinto.