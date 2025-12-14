Oggi è un cantautore di una sensibilità estrema. La sua verve il suo talento erano già nei suoi occhi da bambino.

Qui è bimbo dolcissimo, oggi è un cantautore molto famoso. L’avete riconosciuto?

Oggi è uno degli artisti più poliedrici e intensi della scena musicale italiana contemporanea. Ma nella foto che vi proponiamo oggi è soltanto un bambino. Che già, tuttavia, con il suo sorriso e la sua vivacità, lasciava intendere di avere una verve e un talento non di poco conto.

La sua storia è quella di un giovane talento che ha saputo far fronte a sfide artistiche e personali, conquistando il pubblico con la sua voce emozionante e le sue riflessioni sull’amore, la vita e le difficoltà. Fin da bambino, nutre una passione per la musica, iniziando a cantare nel coro della sua città e perfezionando la sua tecnica con lo studio della chitarra e del pianoforte.

Chi è il bimbo in foto?

Parliamo, evidentemente, del bravissimo Michele Bravi, nato il 19 dicembre 1994 a Città di Castello, vincitore della settima edizione di X Factor, La sua carriera prende una svolta decisiva quando, nel 2013, partecipa ai provini di X Factor, il talent show che lo catapulta alla ribalta. Nella settima edizione, Bravi entra a far parte della categoria Under Uomini, sotto la guida di Morgan. La sua performance durante il programma lo porta alla vittoria, grazie anche alla scrittura di Tiziano Ferro e Zibba del brano La vita e la felicità, che diventa un successo immediato, raggiungendo la vetta delle classifiche e ottenendo la certificazione di disco d’oro.

Il 6 dicembre 2013 Bravi pubblica il suo EP di debutto, La vita e la felicità, contenente il singolo che gli ha dato la notorietà. Nel 2014, continua a farsi notare con il brano Un giorno in più e il suo primo album A passi piccoli, che raccoglie il consenso della critica e del pubblico grazie alla sua scrittura sincera e a un sound raffinato.

Nel 2017, Bravi partecipa al Festival di Sanremo con il brano Il diario degli errori, che gli consente di classificarsi quarto, portando una ventata di freschezza nella scena musicale italiana. Successivamente, pubblica l’album Anime di carta, che raccoglie consensi e lo consacra come uno degli artisti più interessanti della sua generazione.

Nel 2020, dopo un lungo periodo di silenzio Michele torna alla ribalta con il singolo La geografia del buio, che dà il nome al suo terzo album, uscito nel gennaio 2021. Il disco esplora temi di solitudine e di ricerca interiore, accompagnato da una nuova visione musicale che mescola pop e sonorità più intime.

Nel 2023, Michele assume un nuovo ruolo come giudice nella fase serale di Amici di Maria De Filippi, un’opportunità che gli consente di far conoscere il suo lato più didattico e professionale, mentre nel 2024 pubblica nuovi singoli, tra cui Odio e Per me sei importante, che anticipano l’uscita del suo quarto album Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi, un lavoro che arriva al decimo posto nella classifica FIMI degli album più venduti.

Nel febbraio 2025, Michele Bravi intraprende un nuovo percorso professionale, annunciando la fine del suo contratto con Universal Music Italia. Questo cambio di direzione segue la sua esclusione dal Festival di Sanremo, dove avrebbe voluto partecipare con il brano Lo ricordo io per te, dedicato ai suoi nonni. Nonostante la delusione, Bravi trova nuova linfa creativa e, insieme alla sua nuova etichetta Pastore Studio e Believe Music, pubblica il singolo Lo ricordo io per te, accompagnato da un cortometraggio che racconta la sua città natale e il legame profondo con i suoi nonni.