Queen, spunta un’inedita canzone di Natale: Brian May riporta alla luce Not For Sale (Polar Bear)

I Queen riescono ancora a stupire, anche a distanza di decenni. Questa volta tocca a Not For Sale (Polar Bear), un brano rimasto sepolto negli archivi della band per oltre cinquant’anni e presentato in anteprima da Brian May durante uno speciale natalizio di Planet Rock.

L’inedito perso dei Queen

Una piccola gemma vintage, registrata nel 1974, quando il gruppo stava lavorando alle session di Queen II e iniziava a definire quell’identità sonora che avrebbe poi cambiato la storia del rock.

Brian May ha raccontato che la traccia era stata scartata dalla tracklist finale, ma non perché non funzionasse: semplicemente, in quel momento i Queen avevano materiale sovrabbondante e una direzione già molto chiara: “Era il periodo in cui i dischi erano vinili, e le durate erano contingentate. Due parti, di 20-25 minuti al massimo l’una, alla fine abbiamo dovuto fare una scelta e a malincuore abbiamo tagliato questa, senza neppure essere totalmente convinti né d’accordo della scelta”.

A distanza di tanti anni, però, riascoltandola, è nata l’idea di darle finalmente una casa ufficiale. Ed è così che l’inedito comparirà nella riedizione del disco, attesa per la prima metà del 2026.

Una storia che parte dagli Smile

Il brano ha un passato ancora più curioso. Prima di diventare un potenziale pezzo dei Queen, una sua versione embrionale circolò nei tardi anni ’60 in un bootleg degli Smile, la band che precedette di poco la nascita dei Queen e che vedeva coinvolti lo stesso Brian May, Roger Taylor e il cantante Tim Staffell, poi sostituito da Freddy Mercury.

Di quel pieno di influenze progressive e sperimentazioni, Polar Bear era uno dei tasselli più evocativi.

Oggi, Brian May conferma che esiste anche una registrazione con la voce originale di Freddie Mercury, risalente alle session di Queen II: un’interpretazione non definitiva ma già fortemente segnata dal suo timbro teatrale. Per i fan, sarà la sorpresa più attesa dell’edizione 2026.

Una tradizione natalizia che si arricchisce

Nell’immaginario collettivo il brano natalizio dei Queen per eccellenza resta Thank God It’s Christmas, firmato da May e Roger Taylor nel 1984. Ma questa nuova scoperta porta con sé il fascino delle vecchie scatole dimenticate in soffitta: il suono grezzo dei primi anni ’70, la creatività senza filtri, l’energia di una band che stava ancora cercando se stessa.

Not For Sale (Polar Bear) diventa così un piccolo regalo di Natale per i fan: un frammento del passato che torna a brillare, con tutto il suo carico di nostalgia e magia analogica.