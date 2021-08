L’accoppiata Queen e Adam Lambert, nei live, è un successo sotto gli occhi di tutti. Ma, oltre a interpretare i celebri pezzi della band, ci sarà mai un pezzo inedito dei Queen con la voce di Lambert al posto di quella di Freddie Mercury? A rispondere a questa domanda è stato Brian May.

Il chitarrista e fondatore della band ha rivelato che lui, Adam e Roger Taylor hanno trascorso settimane in studio all’inizio di quest’anno. Hanno provato a registrare delle tracce ma sentivano che quei pezzi non erano all’altezza. E, a quel punto, hanno abbandonato qualsiasi piano di rilascio o pubblicazione. Inoltre, dopo diverse riflessioni, hanno capito che un altro problema è che i fan si aspettano comunque di ascoltare la voce dell’ex cantante Freddie Mercury, anche a distanza di trent’anni dalla sua scomparsa.

“Quel tentativo non è andato davvero da nessuna parte. Ci siamo divertiti – è stato molto divertente. Ma non sentivamo che qualcosa fosse abbastanza buono da perseguire. Dovrebbe essere fantastico ed essere qualcosa che ti ferma e paralizza. Siamo molto consapevoli che le persone, se ascoltano un lavoro registrato dei Queen, si aspettano di ascoltare la voce di Freddie. Dal vivo, penso che tutti si siano molto abituati al fatto che Adam è più che disponibile. Ad alcune persone non piace e va bene così. Possono stare a casa e ascoltare i dischi! Ma la maggior parte delle persone lo adorano. Mi sento molto orgoglioso di quello che facciamo là fuori come Queen + Adam Lambert”

I Queen hanno pubblicato l’ultimo loro lavoro con la voce di Mercury nel 1995 con Made In Heaven.

May ha parlato mentre promuoveva la riedizione del suo album di debutto Back To The Light, che conterrà anche una scaletta bonus di 11 canzoni di versioni live e solo per chitarra di canzoni.

Brian May ha ricordato, negli ultimi tempi, la generosità dell’ex collega, quando, di fronte a nuovi brani proposti, lo invitò a seguire una sua carriera solista.