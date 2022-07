Seconda data questa sera, 11 luglio 2022, per Queen + Adam Lambert, a Casalecchio di Reno (Bologna). Dopo il sold out e il grande successo del live di domenica 10 luglio, si terrà il bis del “The Rhapsody Tour” che sta portando in viaggio in America e in Europa la band, riscuotendo show esauriti e un grande consenso da parte del pubblico. Ecco, a seguire, tutte le notizie sul concerto dei Queen + Adam Lambert.

Queen + Adam Lambert, Bologna, 11 luglio 2022, Biglietti concerto

Anche questa sera, 11 luglio 2022, il concerto dei Queen + Adam Lambert è sold out. Tutti i biglietti sono esauriti. Si partiva da 80.50 per Parterre posto in piedi fino ai 109.25 della Tribuna Frontale Numerata.

Queen + Adam Lambert, Bologna, 11 luglio 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto a Casalecchio di Reno (Bo) in partenza dalle 21.

Innuendo

Now I’m Here

Tear It Up

Seven Seas of Rhye

Hammer to Fall

Somebody to Love

Killer Queen

Don’t Stop Me Now

In the Lap of the Gods… Revisited

I’m in Love With My Car

Bicycle Race

Fat Bottomed Girls

Another One Bites the Dust

I Want It All

Love of My Life

’39

These Are the Days of Our Lives

Crazy Little Thing Called Love

Under Pressure

A Kind of Magic

I Want to Break Free

You Take My Breath Away

Who Wants to Live Forever

Guitar Solo

Tie Your Mother Down

The Show Must Go On

Radio Ga Ga

Bohemian Rhapsody

Ay‐Oh

We Will Rock You

We Are the Champions

God Save the Queen

“Heroes” (David Bowie)

Unipol Arena, Casalecchio di Reno (Bo), Come arrivare

Ecco le informazioni su come arrivare all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bo).

Sarà disponibile una navetta, un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station – distanza 1 minuto

Stazione Bologna Centrale – distanza 19 minuti

Stazione Firenze – distanza 35 minuti

Stazione Milano – distanza 55 minuti

Stazione Roma – distante 100 minuti

Per chi arriva in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis. Se si proviene dalla tangenziale, prendere l’uscita numero 1.

L’Unipol Arena ha a disposizione più di 3000 parcheggi.Queen + Adam Lambert in concerto all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bo): info biglietti, scaletta canzoni e orari