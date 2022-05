Quarta rivoluzione industriale, Eugenio in via di Gioia feat. Elio: testo, video, significato della canzone

E’ stato lanciato, venerdì 20 maggio 2022, su tutte le piattaforme digitali e in radio, ‘Quarta rivoluzione industriale’, il nuovo singolo di Eugenio in Via Di Gioia feat Elio. Il brano è contenuto nel nuovo album che porta per titolo ‘Amore e rivoluzione’.

Il brano offre uno spaccato lineare di quanto la società, dal punto di vista lavorativo, stia cambiando toccando un punto di ‘non ritorno’. Dove le false promesse lasciano spazio all’individualità.

Ecco il testo di ‘Quarta rivoluzione industriale’

Sì, sì, sì (Sì)

Sì, sì, sì (Questa è la mia vita)

Bastava dire di sì, la mia bellissima vita

Che peggio di così non poteva andare

A questo punto qui si può solo guadagnare

Troverai te stesso lavorando da casa

Quarta rivoluzione industriale

Scrivania pulita, nordica, minimale

Quinto piano senza ascensore

Soppalcato, bilocale

Divano, letto e pure ufficio

Senza alzarsi, mica male

In affitto ovviamente, così

Se vuoi, da un giorno all’altro te ne vai

Tipo un’offerta di lavoro via mail

Ti sposi e voli a Dubai

Vita dinamica, molto carina

Senza gli orari, senza cucina

Cena d’asporto, una piadina

Non sporchi niente, fai pure prima

Una firma qui, ecco il tuo contratto

Da domani puoi stare soddisfatto

Accetta, chiudi e vai, naviga contento

E dopo tutto questo mi dici: “Ci penso”

Ah-ah-ah, che ridere,

che ridere che ci fai fare

Non scendi a compromessi,

cosa ci vuoi dimostrare

Fai pure l’hippie,

pure il Gandhi, pure l’eremita

Ma fai qualcosa, produci,

consuma e falla finita

Ah-ah, che ridere,

che ridere che ci fai fare

Forza, sostieni la quarta rivoluzione industriale

E se sei felice tu,

lo sai, guardati intorno

Prima pensare ai soldi,

poi a cambiare il mondo

Le pensioni lasciamole ai vecchi

Le mansioni agli operai

Un solo posto di lavoro tutta la vita (Mai)

Tu sei molto di più, molto di più

Ieri stagista, oggi commesso, molto di più

Domani chissà, molto di più, cosa succederà

Tutto, ora e qui, presente dilatato

Lascia fare a me,

dimmi solo che hai accettato

Ci penso

Ah-ah-ah, che ridere,

che ridere che ci fai fare

Non scendi a compromessi,

cosa ci vuoi dimostrare

Fai pure l’hippie,

pure il Gandhi, pure l’eremita

Ma fai qualcosa, produci,

consuma e falla finita

Ah-ah, che ridere,

che ridere che ci fai fare

Forza, sostieni la quarta rivoluzione industriale

E se sei felice tu, lo sai, guardati intorno

Prima pensare ai soldi,

poi a cambiare il mondo

Sì, sì, sì, questa è la mia vita

Bastava dire di sì, la mia bellissima vita

Che peggio di così non poteva andare

A questo punto qui

si può solo guadagnare

Sì, sì, sì, questa è la mia vita

Bastava dire di sì, la mia bellissima vita

Che peggio di così non poteva andare

A questo punto qui si può solo guadagnare

Signor capo delle risorse umane

Senta, io dopo anni di stagismo

All’età di sessant’anni

mi sento finalmente pronto

Credo di esser proprio pronto

Finalmente per un contratto a tempo indeterminato

Ah-ah-ah, che ridere,

che ridere che ci fai fare (Come dice?)

Non scendi a compromessi,

cosa ci vuoi dimostrare (No, no, cosa?)

Fai pure l’hippie, pure il Gandhi,

pure l’eremita (No, no, no)

Ma fai qualcosa (Certo), produci,

consuma e falla finita (Guardalo, guardalo)

Ah-ah, che ridere, che ridere

che ci fai fare (È tutto tuo, corri ragazzo)

Forza, sostieni la quarta rivoluzione industriale

E se sei felice tu, lo sai,

guardati intorno (Per questo futuro a portata di mano)

Prima pensare ai soldi,

poi a cambiare il mondo.

Guardi, volendo, posso fare il team building

Un light lunch, coffee break

Ah-ah-ah, che ridere,

che ridere che ci fai fare, sì, sì, sì, sì

Guardi, la mia dote migliore

è sicuramente l’autoironia, ah, ah

Ah-ah-ah, che ridere, che ridere che ci fai fare, sì, sì, sì, sì

Sì, sì, ho implementato le mie soft skills

C’ho anche il certificato di resilienza,

c’ho un badge park della madonna c’ho tutto

Ah-ah-ah, che ridere, che ridere che ci fai fare

Sono anni che aspetto

Guardalo, guardalo, sii un uomo e vattelo a prendere

Sei il protagonista della tua vita

Ma sai che so anche cantare, no?

Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, vabbè.