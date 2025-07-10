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Quanto guadagna Ignazio Boschetto? Le cifre del tenore de Il Volo

Quanto guadagna Ignazio Boschetto? Il tenore de Il Volo percepisce compensi decisamente prestigiosi: ecco le presunte cifre.

di Barbara Di Castro
Quanto guadagna Ignazio Boschetto? Le cifre del tenore de Il Volo
10 Luglio 2025 12:00

Ignazio Boschetto insieme a Piero Barone e Gianluca Ginoble formano Il Volo. I tre giovani artisti cavalcano l’onda del successo da diversi anni e hanno conquistato i palcoscenici internazionali. Sono considerati gli ambasciatori della musica italiana nel mondo e rappresentano un mondo artistico sofisticato e pregiato. I tre si sono uniti dopo aver partecipato a Io Canto, programma a cui devono il loro debutto nel mondo dello spettacolo. Nonostante le diversità vocali Gianluca, Piero e Ignazio condividono la stessa passione per la bella musica, passione che gli ha fatto vendere milioni di dischi e a fare tour mondiali, sold out in tutte le città.

Il successo e l’affermazioni hanno permesso a Il Volo di guadagnare ingenti somme di denaro, hanno infatti un vasto patrimonio il cui ammontare non è facile da identificare. Oltre che dai concerti e l’esibizioni live come ospiti di eventi, i tre cantanti percepiscono utili dalla vendita dei loro dischi e dai diversi impegni in cui partecipano. Stabilire le cifre esatte è quasi impossibile anche se secondo alcuni rumors i tre artisti prenderebbero circa dai 500mila euro ad un milione di euro a concerto, ammontare che varia a seconda della città e della capienza della location.

Del resto il costo dei biglietti di ogni evento non è proprio economico e se si pensa che ogni concerto è sold out in poche ore è facile dedurre gli utili dei tre cantanti. Ma Ignazio, Piero e Gianluca, hanno altri entrate che non derivano dal loro lavoro? Singolarmente hanno infatti guadagni diversi. Boschetto quanto guadagna? Ha introiti originate d’altre entrate che non fanno riferimento alla musica? Rispondere a queste domande non è semplice, anche perché i tre de Il Volo quando non sono insieme hanno vite private decisamente diverse.

Ignazio Boschetto, tutti i guadagni del cantate

Lo scorso Settembre Ignazio Boschetto è convolato a nozze con la modella Michelle Bartolini: i due si sono detti si davanti a pochi amici e parenti e hanno scelto una cerimonia semplice. Nei prossimi mesi diventeranno genitori del piccolo Gabriele e sono molto felici. Si sono mostrati più volte sui social insieme e hanno condiviso il loro momenti di gioia. Ignazio è un ragazzo molto premuroso e affettuoso e anche per lavoro è spesso lontano da casa non manca di essere presente, in diversi modi, con la moglie.

Il Volo compensi
Il Volo quanto guadagnano-foto ig@boschetto- soundsblog.it

Ad oggi non è noto se Ignazio percepisca guadagni che non originano dalla sua attività con Il Volo. Potrebbe avere delle proprietà che producono reddito, ma non ci sono informazioni in merito. Quel che è certo è che i tre tenori in questi anni di lavoro hanno accumulato una ricchezza non indifferente. Si è parlato di cachet molto alti: sembra che per un’esibizione di due ore ad un evento abbiano preso circa 250 mila euro. E anche per presenziare a Sanremo il compenso sarebbe stato rilevante.

Ignazio Boschetto: “Sono cresciuto in fretta”

Oggi Ignazio è un’artista affermato, con un carriera stimabile alle spalle e una situazione economica del tutto rosea. Tuttavia in una recente intervista Boschetto ha rivelato che è stato costretto a crescere in fretta e che questo ha condizionato anche il suo modo di porsi verso gli altri: “Sono cresciuto in fretta, a cinque anni aiutavo mia sorella a mandare avanti la casa, nostra madre era malata.”

Ha poi reso noto di soffrire di attacchi di panico: “L’anno scorso sono arrivati degli attacchi di panico, nonostante avessi tutto quello che desideravo, lavoro, moglie…ora ho imparato a conviverci. So che la mia vita è stupenda e non mi manca niente, capisco che è solo un momento e vado avanti.”

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