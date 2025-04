Quanto costano i biglietti per il concerto di Lady Gaga a Milano 2025

Sai quanto costano i biglietti per il concerto milanese di Lady Gaga fissato per il 2025? Resterai di sasso, difficile immaginarlo.Lady Gaga è sicuramente un vero fenomeno della musica mondiale, nel corso di un oltre decennio ha scalato le classifiche di molti Paesi occupando spesso i primissimi posti. D’altronde sono innumerevoli i suoi singoli che

Lady Gaga è sicuramente un vero fenomeno della musica mondiale, nel corso di un oltre decennio ha scalato le classifiche di molti Paesi occupando spesso i primissimi posti. D’altronde sono innumerevoli i suoi singoli che hanno ottenuto un successo strabiliante di pubblico ma anche di critica. Dall’ormai iconica Bad Romance fino alla recentissima AbraCadabra.

Di recente la cantante statinitense ha pubblicato le date del suo prossimo tour di concerti e, nemmeno a dirlo, i prezzi sono a dir poco esagerati. Molti fan italiani si saranno di certo chiesti quanto costa un biglietto per la tappa al Forum di Assago di Milano. Ed ecco quindi la risposta (che non vi piacerà).

Lady Gaga, il prezzo (incredibile) di un biglietto per il suo concerto a Milano

E già, pare proprio un dejà-vu: parte la vendita dei biglietti per un grande concerto ed ecco che in pochi minuti ogni posto a disposizione si esaurisce. E, fatto ancor più curioso, questo avviene nonostante i prezzi a dir poco folli.

Lady Gaga non è stata da meno. Nel suo tour mondiale ha fissato ben due date italiane e una di queste è Milano (vien da dire: naturalmente). In ben 9 minuti record sono stati prenotati tutti i biglietti disponibili. Il prezzo di ciascun biglietto? Preparatevi: un posto in parterre ha sfiorato i 190 euro, e si tratta della cifra più bassa. L’opzione “Platinum” ha toccato quota 460 euro. Gli anelli numerati oscillavano invece tra i 231 euro al primo settore e i 64 euro al sesto.

Un’escalation che ha lasciato molti con l’amaro in bocca e ha acceso il dibattito sui prezzi spesso folli fissati dai cantanti più famosi per le loro live. I fan, pur di non perdersi l’esibizione da vivo dei loro cantanti preferiti, sono dispositi a sborsare cifre da capogiro. Ma molti lamentano una sproporzione evidente tra la domanda esageraa e l’offerta limitata, amplificata dai social network, che rendono ogni data sold out ancor più desiderabile.

Per non parlare poi dei ruolo dei bot, che hanno un ruolo importante (e fastidioso) nel processo di prenotazione dei posti. Questi software automatizzati che acquistano biglietti in massa non fanno che alimentare il mercato del secondary ticketing.

A nulla son servite le rassicurazioni di Ticketmaster, che dice di aver tutti gli strumenti per intercettare questi bot, rimangono le lamentele: c’è chi è rimasto in coda per ora senza neppure riuscire a visualizzare i prezzi e chi denunica di essere rimasto escluso pur essendosi connesso in tempo per la prenotazione. Insomma, tra prezzi alle stelle e lamentele dei fan, la questione della prenotazione dei biglietti per i concerti delle star della musica è ancora aperta e fa discutere come non mai.