Quali sono le 10 canzoni più ricche del mondo: la classifica

Dietro ogni canzone, c’è anche un compenso economico che a volte potrebbe non corrispondere al grado grado di popolarità del pezzo. Nella storia della discografia mondiale ci sono infatti stati brani di qualità che non hanno però ottenuto un giusto riscontro di vendite. Ci sono invece pezzi che sono stati inseriti nella lista dei più ricchi al mondo, proprio per gli altri guadagni ricevuti nel corso degli anni. A stilare la classifica ci ha pensato la BBC, che ha appunto divulgato una short list di titoli molto famosi e del corrispettivo incassato grazie agli introiti relativi ai diritti d’autore.

Alcuni brani meno noti potrebbero d’altronde ricevere un introito abbastanza alto se la canzone viene inserita, ad esempio, in qualche film oppure acquista per altri usi specifici.

La top 10 delle canzoni più ricche

La classifica delle 10 canzoni più ricche al mondo può comprendere appunto brano famosi e altri meno conosciuti, ma che sono diventati con il tempo comunque pezzi iconici e che tutti hanno ascoltato almeno una volta nella vita. Sul podio c’è infatti il brano Happy Birthday to You, la canzone del compleanno che è stata in origine composta nel 1983 dalle sorelle Patty e Mildred Hill. Si tratta d’altronde di una delle canzoni più ascoltate di sempre, e che ci fa compagnia almeno una volta all’anno. Al secondo posto si piazza invece White Christmas di Irving Berlin, che viene invece seguito da You’ve lost than lovin feelin’, firmata The Righteous Brothers.

Sotto ai primi tre posti, ci sono invece delle canzoni immortali come Yesterday – firmata da Paul McCartney nel 1965, quando spopolava la Beatlesmania. A seguire, Unchained Melody di Alex North e Hu Zaret, mentre in sesta posizione troviamo l’immortale Stand by me di Ben E. King, Jarry Leiber e Mike Stoller. Successivamente c’è Santa Claus is coming to town di John Frederick e Haven Gillespie, E ancora Every Breath you take dei Police, che viene considerato un testo biografico di Sting, e Pretty Woman di Roy Orbison. A chiudere la classifica è invece The Christmas Song (Merry Christmas to you) di Mel Torme e Nat King Cole. Un altro brano tipicamente natalizio – questo – che accompagna milioni di persone durante la festa più attesa dell’anno.

Chi è il cantante più ricco al mondo

Secondo quanto scritto da Forbes, l’artista al momento più ricco è Jay-Z. Il rapper ha infatti ottenuto 13 debutti alla #1 della Billboard 200, cioè la classifica dei dischi più venduti. Nel 2006 è anche stato nominato da MTV il migliore rapper di sempre e avrebbe un patrimonio pari a circa 2.5 miliardi di dollari.