Qualcosa di grande è una canzone dei Lunapop (band che ha dato il successo a Cesare Cremonini), pubblicata nel 2000 come singolo estratto dall’album d’esordio del gruppo …Squérez?. Divenne una delle hit della primavera-estate del 2000 e vinse il Festivalbar di quell’anno, consacrando la band come uno dei fenomeni di rilievo della musica pop italiana del periodo. Lo stesso brano venne scelto da Carlo Vanzina come colonna sonora del film E adesso sess0, uscito nel 2001.

Lunapop, Qualcosa di grande, autori e significato canzone

Il brano è stato scritto da due dei membri fondatori del gruppo : Luca Chittaro e Simone Cavalli.

Parla dell’importanza di un’amore che potrebbe nascere tra due persone, come un’ossessione si legge tra le righe un messaggio chiaro che si vuole recapitare alla persona interessata cercando di convincerla a lasciarsi andare, abbandonarsi ad un amore appassionato come quello che vorrebbe viversi. Inoltre la canzone invita a guardare oltre le apparenze e a concentrarsi su ciò che è veramente importante nella vita.

Qualcosa di grande, ascolta la canzone

Il brano della durata di 4 minuti e 27 secondi risulta essere il terzo brano più ascoltato nella discografia dei Lunapop su Spotify con più di 24 milioni e 800mila stream (dato: febbraio 2023)

Lunapop, Qualcosa di grande: testo

Cos’è successo? Sei scappata

Da una vita che hai vissuto

Da una storia che hai bruciato

E ora fingi che non c’è

Cos’è successo? Sei cambiata

Non sei più la stessa cosa

O sei ancora quella che

È cresciuta insieme a me?

Cos’è successo? Sei scappata

E con te anche la mia vita

L’ho cercata, l’ho cercata

E l’ho trovata solo in te

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non potrai cambiare mai

Nemmeno se lo vuoi

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non puoi scordare mai

Nemmeno se lo vuoi

Cos’è successo? Sei caduta

Sei caduta troppo in basso

E ora provi a risalire

Ma è la fatica che non vuoi

Cos’è successo? La fortuna

Non ti ha mai abbandonata

Ma ricordati, il destino

Non ti guarda in faccia mai

E c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non potrai cambiare mai

Nemmeno se lo vuoi

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non puoi scordare mai

Nemmeno se lo vuoi

Adesso cosa fai?

Che cosa inventerai?

Per toglierti dai guai

Dove andrai?

Adesso cosa fai?

Che cosa inventerai?

Puoi fingere di più

Di come fai

Cos’è successo? La tua luce

La tua luce si è oscurata

Con qualcuno che conosco

E ti ha portata via da me

Cos’è successo? La tua stella

La tua stella si è eclissata

E ora provaci dal buio

A brillare senza me

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non potrai cambiare mai

Nemmeno se lo vuoi

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non puoi scordare mai

Nemmeno se lo vuoi

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non puoi scordare mai

Nemmeno se lo vuoi

E c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non potrai cambiare mai

Nemmeno se lo vuoi

Se lo vuoi

(Nemmeno se lo vuoi)

Se lo vuoi

Se lo vuoi

Lunapop, Qualcosa di grande, video

Potete vedere il video ufficiale di Qualcosa di grande cliccando qui.