Pupo: età, moglie e figli, canzoni e carriera del cantante

Pupo, carriera e successi del noto artista: età, moglie, figli, tutto sulla vita del cantante di Gelato al cioccolato.

Classe 1995, Pupo è nato a Ponticino, in provincia di Arezzo, e sin da piccolo rivela un carattere vivace. Per fare il servizio militare non finisce la scuola, ma a solo 25 anni debutta come cantautore con la canzone Ti scriverò. A produrlo la Baby Records che sceglie per lui anche il suo nome d’arte. Già sposato con Anna avvia la sua carriera artistica e conquista l’attenzione del pubblico grazie alla realizzazioni di brano melodici e romantici.

Il suo primo album Come sei bella è del 1976, solo tre anni dopo pubblica Gelato al cioccolato, singolo che conquista un successo inaspettato, scritto per lui da Cristiano Malgioglio. Concorrente del Festival di Sanremo 1980 Pupo partecipa con Su di Noi che si classifica al terzo posto della kermesse. Grazie al brano il cantante toscano conquista il successo internazionale e diviene famoso in diversi paesi europei e non solo. Parallelamente al suo lavoro di cantante Pupo dimostra di essere anche un bravissimo autore e scrive brani per artisti noti. Sarà perché ti amo, portata all’Ariston da I Ricchi e Poveri è stata scritta da lui.

Firenze Santa Maria Novella, Cosa Farai, Lo devo solo a te, Lidia a Mosca, Forse, sono solo alcuni dei brani che lo hanno consacrato cantante di successo e che lo hanno reso famoso anche fuori dai confini dell’Italia. Nel 1983 e 1984 Pupo torna a Sanremo, ma non ottiene risultati eclatanti. Torna a far parlare di se nel 2010 quando partecipa al Festival insieme a Emanuele Filiberto di Savoia e il tenore Luca Canonici: il brano Italia Amore mio conquista il secondo posto tra polemiche e critiche. Nel corso della sua carriera si è cimentato anche nel ruolo di conduttore e ha ottenuto consensi in tv, rivelandosi un personaggio del piccolo schermo.

Pupo vita privata a limite: bigamia ufficializzata

Sposato dal 1975 con Anna da cui ha avuto due figlie: Ilaria e Clara. Pupo non ha mai nascosto la sua passione per le donne. Gli sono stati attribuiti diversi flirt e anche se il suo matrimonio non è mai andato in crisi in modo ufficiale il cantante ha avuto una terza figlia, Valentina, da una fan. Inoltre da diversi anni Pupo vive una sorta di bigamia ufficializzata: ha una relazione con Patricia Abati, anche lei coniugata, e la storia non è mai stata clandestina.

I rispettivi coniugi sono a conoscenza della frequentazione e l’hanno accettata senza particolari problemi. Pupo si è più volte definito libero a livello relazionale e ha portato avanti le due storie dando vita ad una famiglia allargata decisamente originale. Il che lo ha reso spesso protagonista del gossip e in diversi salotti tv si è parlato della sua particolare vita privata considerata da molti a limite.

La dipendenza patologica al gioco di Pupo

Alla fine degli anni ottanta, nonostante il successo e l’affetto del pubblico che lo ha sempre sostenuto, Pupo ha vissuto un periodo difficile. Il cantante ha avuto una dipendenza patologica dal gioco d’azzardo che gli ha creato diversi problemi personali. Inoltre lo ha portato ad allontanarsi dalla musica e dalla tv. Nel 1989 ha anche tentato il suicidio.

In diverse interviste Pupo ha raccontato di aver ricevuto il sostegno di diversi colleghi a cui ha manifestato pubblicamente la sua gratitudine. Uscito definitivamente dalla problematica il cantante toscano ha ripreso in mano la sua carriera e negli anni 2000 è tornato a cantare e a presenziare in tv, anche come opinionista. Oggi le sue canzoni sono dei successi indiscussi e sono state tradotte in diverse lingue. Spesso l’artista si esibisce in paesi dell’Europa dell’Est, ma anche in Canada e ha fatto diversi tour in Russia dov’è molto amato.