Tra qualche giorno Pupo sarà ospite in quel di Vitebsk, in Bielorussia, nell’ambito del festival musicale Slavianskij Bazar, con lo scopo di valutare nuovi talenti. Sulla decisione dell’artista di partecipare alla kermesse è polemica. Se vi sembra di vivere un deja vu, non vi sbagliate.

Qualche settimana fa Enzo Ghinazzi aveva annunciato la sua presenza a Road to Yalta, festival della canzone patriottica in Russia, ovvero il Paese che dal 24 febbraio 2022 ha invaso l’Ucraina. La sua decisione conobbe aspre critiche, così il cantante dovette tornare sui suoi passi. In una recente intervista, ha rivelato che il dietrofront era dovuto a non creare ambiguità, in quanto sarebbe andato alla manifestazione con una canzone di pace.

Naturalmente le critiche non sono mancate neanche in questa occasione, ma Pupo ha deciso di tirare dritto e di non farsi influenzare da chi lo denigra. Ghinazzi spiega che si tratta di un Festival che va avanti da 35 anni molto simile a Sanremo, precisando di non avere confini e di non essere un artista di parte. Ad averlo invitato è stato il presidente della rassegna.

Il diretto interessato ha peraltro precisato di non aver mai visto Aleksandr Lukashenko, dittatore bielorusso molto vicino a Vladimir Putin, dichiarando al Quotidiano Nazionale:

“Il mondo non si divide in buoni e cattivi. È una nuova semplificazione della nostra società. Mi guarderei bene dal dare oggi un giudizio drastico, sarà la storia a darlo”.

Tra una settimana, inoltre, il cantante condurrà in Albania Una notte italiana a Valona, una rassegna di musica italiana che vedrà come ospiti Al Bano, Mietta, i Matia Bazar, Iva Zanicchi, Marco Masini.

Nato a Ponticino (Arezzo) nel 1955, Pupo ha partecipato 6 volte al Festival di Sanremo, arrivando secondo nel 2010 con Italia amore mio, pezzo cantato con il tenore Luca Canonici ed Emanuele Filiberto di Savoia. In questa occasione l’orchestra protestò in quanto per il podio non si classificò Malika Ayane con Ricomincio da qui. Nel 1981 Pupo ha preso parte al Festival come autore di Sarà perchè ti amo dei Ricchi e Poveri.