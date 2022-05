Punk in Drublic a Milano: tutte le informazioni sul festival

Dopo una lunga attesa, torna in Italia il festival punk che da oltre un decennio presenta lineup stellari in tour con i NOFX: il Punk In Drublic 2022 porterà a Milano dei nomi storici della scena, e anche nuovi volti per un lungo pomeriggio fra pogo, birra e cori liberatori.

Qui di seguito, un riassunto delle informazioni essenziali, e poi la presentazioni di festival e band.

Il Punk In Drublic Music Festival si terrà in data unica al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano), Domenica 22 Maggio 2022.

La lineup definitiva è questa:

NOFX

Pennywise

Me First & The Gimme Gimmes

Ignite

Talco

Pulley

The Bombpops

Days’n’Daze

Pinc Louds

I biglietti costano 55 euro (comprese le spese di prevendita), e sono ovviamente ancora validi i biglietti comprati per le edizioni 2020-2021 rimandate a causa del Covid-19.

Aggiorneremo il post quando saranno disponibili gli orari delle singole esibizioni – potete controllare, nel frattempo, il sito dell’organizzatore Hub Music Factory.

Per entrare nel mood giusto, ecco un documentario ufficiale sulla nascita e l’evoluzione del Punk In Drublic.

Punk In Drublic: presentazione del festival

Ritorna finalmente in Italia il “Punk in Drublic Music Festival”, l’appuntamento punk rock di culto nato dalla mente di Fat Mike, leader degli storici NOFX.

Il nome dell’evento deriva proprio dall’omonimo album della band, pietra miliare del punk contemporaneo, un disco che ha venduto più di un milione di copie e che ha portato Fat Mike e la sua band, insieme ad un’intera generazione di gruppi punk, a diventare popolari dagli anni ’90 in poi.

Partito come esperimento, in soli 3 anni il festival è diventato un tour mondiale da tutto esaurito, come testimoniato le edizioni passate, con numeri da capogiro registrati in tutta Europa, ed è pronto a sbarcare nuovamente in Italia per un’unica, memorabile data: domenica 22 maggio 2022 al Carroponte di Milano.

Un festival punk eccezionale, che vedrà una line up costruita sulla partecipazione di varie band e artisti, tutti amici che si uniranno a questa festa: insieme ai capifila NOFX, i nomi confermati sono quelli di Pennywise, Me First & The Gimme Gimmes, Ignite, Talco, Pulley, The Bombpops, Days’n’Daze e Pinc Louds tutti pronti ad infiammare il palco della storica venue alle porte di Milano.

Il progetto “Punk in Drublic Festival” è un ulteriore tassello che si aggiunge alla carriera di oltre 30 anni di Fat Mike che ha avuto come obiettivo il diffondere il credo punk, raggiungendo il maggior numero possibile di anime ribelli.

Un appuntamento unico nel suo genere, in grado di conciliare perfettamente buona musica suonata dal vivo a ideali di libertà e uguaglianza, in un tripudio di potenza e urgenza espressiva.

Questo One-Day Festival sarà un evento che resterà nella memoria di chiunque ne prenderà parte, perché se è vero che il tempo scorre inesorabile è altrettanto vero che “gli ideali non sbiadiscono, piuttosto resistono nelle menti e nei cuori di chi avrà sempre il coraggio di gridare a gran voce Punk Is Not Dead!”

Punk In Drublic: chi sono le band che suoneranno a Milano

NOFX

I NOFX storica band punk rock, nata nel 1983 a Los Angeles, California, attualmente tra le più popolari e attive di tutta la scena. Con oltre 30 anni di carriera alle spalle, innumerevoli tour in tutto il mondo, attivismo e irriverenti iniziative contro la politica americana, il loro nome è ad oggi una vera e propria pietra miliare della scena punk tutta, forte anche dei memorabili live show, da sempre cavallo di battaglia e prerogativa di eccellenza della band con singoli come “Don’t Call Me White” e “Linoleum”, brani che fanno la storia del genere.

Pennywise

I Pennywise, si sono fatti largo nella scena musicale internazionale emergendo come band melodic punk hardcore e sono riusciti a distinguersi per coerenza e grande impegno sociale, un’etica che ha sempre guidato anche le loro scelte artistiche. Aspettiamo di cantare in coro Bro Hymn (Tribute), il singolo fortemente emotivo dedicato alla perdita di Jason Thirsk, primo storico bassista della band.

Me First & The Gimme Gimmes

Me First & The Gimme Gimmes è la all-star-punk-rock super-cover-band più famosa al mondo! Vincono ovviamente a mani basse contro qualunque altra cover band punk rock. Nel corso della loro carriera hanno preso parte al progetto Fat Mike dei NOFX, Fletcher Dragge dei Pennywise, Chris Shiflett dei Foo Fighters, Brian Baker dei Bad Religion, Joey Cape e Dave Raun dei Lagwago ecc, affrontato in maniera sempre più ironica e vincente qualunque genere musicale, spaziando dal R’n’B ai classici degli anni ‘50/’60, passando per il country.

Talco

Anche una band nostrana sarà presente nel tour, i Talco, partiti dalle sale prove di Marghera (VE), con la loro miscela di punk, ska e folk sono arrivati a suonare sui palchi di tutto il mondo abbattendo le barriere linguistiche.

Ignite

Gli IGNITE, band originaria di Orange County, torna in tour per presentare il nuovo album “Ignite”, in uscita il prossimo 25 marzo per Century Media Records. L’album é anticipato dal singolo “On The Ropes” uscito su tutte le piattaforme il 14 gennaio scorso, e sarà il primo con il nuovo cantante Eli Santana.

Pulley

I Pulley tornano in Italia in grande stile dopo molti anni di assenza! Attualmente sono al lavoro su un nuovo album che verrà pubblicato per SBAM Records sul successore di “No Change In The Weather” (2016).

Bombpops

Le Bombpops sono un female fronted band, anzi con ben due co-frontwomen che fanno da leader in questo gruppo formatosi nella soleggiata California nel 2007 e messi sotto contratto da Fat Mike.

Days’n’Daze

I Days’n’Daze si sono formati a Houston, Texas, ribattezzando il loro stile folk punk in ‘H-Town Thrashgrass’ e portando avanti l’attitudine DIY con canzoni con testi sull’anarchia, sui problemi sociali e l’alcolismo.

Pinc Louds

L’opening act di Punk In Drublic 2022 sarà affidato a Pinc Louds, un progetto musicale nato tra New York e il Cile. Siamo sicuri che vi lascerà a bocca aperta.