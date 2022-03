E’ uscito “Caos”, il decimo lavoro di studio di Fabri Fibra che arriva a 20 anni dalla pubblicazione del suo primo album “Turbe Giovanili” e 5 anni dall’ultimo disco “Fenomeno”. Da oggi è disponibile per la programmazione radiofonica anche il nuovo singolo “Propaganda” con la partecipazione di Colapesce Dimartino.

Il brano è una fotografia dell’elettore disilluso. Nel testo della canzone vengono citati i soliti luoghi comuni e le frasi che purtroppo molti hanno ascoltato (“Gli immigrati rubano il lavoro”) con ironiche repliche (“Gli italiani rubano il parcheggio”). E le elezioni diventano motivo di speranza e cambiamento mai attuati, poi (“Magiche le elezioni, a fare promesse siamo i campioni, Passo l’inverno a tenervi buoni”). Perché le cose non sembrano mai destinate a cambiare o migliorare (“Sono passati degli anni e tutto è ancora uguale a prima, Sono sempre senza lavoro e sempre con meno autostima”).

Propaganda, di Fabri Fibra e Colapesce Dimartino è accompagnato da un video girato a Vercelli e diretto da Cosimo Alemà, che vede Fibra vestire dei panni completamente inediti. Il video è online cliccando qui.

La mia vita è piena di problemi

E io mi ci butto a capofitto

Queste giornate piene di impegni

Dovrei imparare a seguire il ritmo

Giro in auto, mi muovo da solo

Senza mezzi, è meglio, anzi peggio

Gli immigrati rubano il lavoro

Gli italiani rubano il parcheggio

In ufficio il mio capo mi tratta come se non mi avesse visto mai prima

Che mi chiama Riccardo, ma sono Fabrizio, così perdo pure autostima

Si lamenta e dice: “Troppe tasse, devo licenziarti, addio, ci vediamo”

Servirebbe qualcuno che salvi il Paese, così potrei vivere in pace, speriamo

In giro che succede? Vi faccio vedere come si fa

Santa immaginazione, ho perso le chiavi della città

Magiche le elezioni, a fare promesse siamo i campioni

Passo l’inverno a tenervi buoni

Cerco l’estate quaggiù in città

E allora sì, propaganda, propaganda

Non c’è più niente che mi manca

E allora sì, propaganda, propaganda

La risposta ad ogni tua domanda

Finalmente qualcuno che parla per me

Che sa quello che provo

Finalmente qualcuno che pensa alla gente

E che mi dà un lavoro

Che promette di farmi dormire tranquillo

In tutte queste notti

Finalmente qualcuno che mi sembra onesto

In mezzo a tanti corrotti

Qualcuno che mi assomiglia

Che in TV parla la mia lingua

Che difende tutti quei valori

Italiani, tipo la famiglia

Uno come me che non se la tira

Che rispetti come chi ha la divisa

Anche se l’Italia l’ha un po’ divisa

Attenzione, guarda, eccolo, arriva

Evviva!

In giro che succede? Vi faccio vedere come si fa

Santa immaginazione, ho perso le chiavi della città

Magiche le elezioni, a fare promesse siamo i campioni

Passo l’inverno a tenervi buoni

Cerco l’estate quaggiù in città

E allora sì, propaganda, propaganda

Non c’è più niente che mi manca

E allora sì, propaganda, propaganda

La risposta ad ogni tua domanda

Sono passati degli anni e tutto è ancora uguale a prima

Sono sempre senza lavoro e sempre con meno autostima

Accendo la tele, un politico parla, sembra interessante, ascoltiamolo un po’

Fa mille promesse, la gente lo guarda, sicuro alle prossime lo voterò

E allora sì, propaganda, propaganda

Non c’è più niente che mi manca

E allora sì, propaganda, propaganda

La risposta ad ogni tua domanda

Ma che occhi grandi che ho (Oh oh)

Che bella felpa che ho (Oh oh)

Che bel sorriso che ho (Oh oh)

Non mi puoi dire di no (Oh oh)

E allora sì, propaganda, propaganda

Propaganda, propaganda