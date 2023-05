Prima data in Italia per i Prodigy, mercoledì 17 maggio 2023, all’Alcatraz di Milano. La band, poi, tornerà ad esibirsi il giorno dopo a Padova, al Gran Teatro Geox. A seguire potete leggere tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti ancora disponibili.

Prodigy, biglietti del concerto 17 maggio 2023 a Milano

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Prodigy all’Alcatraz di Milano. Il prezzo unico è di 57.50 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Prodigy, scaletta del concerto 17 maggio 2023 a Milano

Il concerto della band inizierà alle 21. Ecco, a seguire, la scaletta delle canzoni.

Breathe

Omen

Wild Frontier

Light Up the Sky

Climbatize

Everybody in the Place

Voodoo People

Omen (Reprise)

Firestarter

Roadblox

Their Law

No Good (Start the Dance)

Poison

Get Your Fight On

Need Some1

Smack My Bitch Up

Take Me to the Hospital

Invaders Must Die

We Live Forever

Out of Space

Come arrivare all’Alcatraz di Milano

Qui sotto tutte le informazioni su come arrivare, con i mezzi, all’Alcatraz di Milano per il concerto dei Prodigy.

In metropolitana

Linea M3 – Fermata Maciacchini, a 300 mt.

In autobus

Linee 41 – 46 – 51 – 52 -70 (fermata Farini – Stelvio)

Linea 82 (fermata Stelvio-Lario)

In filobus

linee 90 – 91 – 92 (fermata Farini – Stelvio)

In tram

Linea 3 (fermata Farini – Stelvio)

Linee 4 – 11 (fermata Ugo Bassi)

In treno

Ferrovie: Stazione Garibaldi

Passante Ferroviario: Fermata Lancetti

Ecco come arrivare, invece, in auto:

Viale Zara: poche centinaia di metri di circonvallazione (Viale Stelvio), poi svoltare a sinistra in Via Valtellina

Milano-Meda: termina in Piazzale Maciachini, prendere la Via Valtellina (300 metri)

Tangenziale Est: uscita Via Palmanova che termina in Piazzale Loreto, poi circonvallazione (Viale Brianza) fino a Piazzale Maciachini e poi Via Valtellina

Tangenziale Ovest: Uscita Piazzale Kennedy, poi circonvallazione Viale Monte Ceneri fino in Piazzale Maciachini e Via Valtellina

Disponibilità di parcheggio nelle vie adiacenti la location: Via Carlo Farini e Via Ugo Bassi