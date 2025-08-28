Prince Jackson si fidanza: l’annuncio con un emozionante omaggio a papà Michael

Prince Jackson, il primogenito del Re del Pop, 28 anni, ha condiviso con i fan una notizia speciale: il suo fidanzamento con la storica compagna Molly Schirmang, al suo fianco da molti anni.

Con un post pubblicato su Instagram, il 28enne ha celebrato gli otto anni di relazione, accompagnando le foto con parole semplici ma significative: “8 years down, infinity to go”. L’annuncio ha immediatamente fatto il giro del mondo, non solo per la gioia della coppia, ma anche per il tenero omaggio al padre Michael.

Michael Jackson e I just can’t stop loving you

Il post è stato accompagnato dal brano “I Just Can’t Stop Loving You”, balla che nel 1987 Michael Jackson incise insieme a Siedah Garrett. Era una canzone molto particolare che il re del pop produsse insieme a Quincy Jones poco prima di Bad, uno dei suoi album di maggiore successo.

All’epoca Michael era ancora da solo: si parlava di una sua relazione con Brooke Shields, ma alla fine la canzone – che lo stesso Michael scrisse in gran parte – pare sia stata dedicata a sua madre Katherine. A oggi resta una delle sue ballate più famose: Michael avrebbe voluto cantarla con Barbra Streisand, o Whitney Houston, ma alla fine la scelta cadde su Siedah Garrett che, secondo le cronache dell’epoca, sarebbe stata innamoratissima del cantante. Non corrisposta…

Una scelta quella di Prince Jackson che ha commosso i fan, ricordando l’influenza indelebile del Re del Pop nella vita dei suoi tre figli. Tra le immagini condivise da Prince, anche uno scatto con la nonna Katherine, 95 anni, davanti ad Hayvenhurst, la storica residenza di Encino della famiglia Jackson.

Una storia lunga otto anni

Prince e Molly si sono conosciuti durante i loro anni universitari alla Loyola Marymount University di Los Angeles, dove lui ha studiato economia con indirizzo imprenditoriale. In questi anni la coppia ha condiviso viaggi, successi accademici e momenti familiari, costruendo un legame solido che ora si apprestano a coronare con il matrimonio.

Tra i primi a congratularsi pubblicamente è stato Taryll Jackson, cugino di Prince e figlio di Tito Jackson, storico membro dei Jackson 5: “Congrats!!!”, ha scritto nei commenti al post. Un segnale di vicinanza familiare che i fan hanno apprezzato, soprattutto in un periodo non privo di tensioni tra i membri della famiglia e gli esecutori testamentari dell’eredità di Michael.

Michael Jackson, un’eredità complessa

Michael Jackson, scomparso nel 2009 a 50 anni, ha lasciato tre figli: Prince, Paris e Bigi, tutti figli della sua seconda moglie Debbie Rowe nel corso dei loro quattro anni di matrimonio. Dei tre figli solo Paris ha avviato una carriera di discreto successo, soprattutto come attrice.

Michael era stato sposato anche con Lisa Marie Presley, unica erede di Elvis, cui dedicò un’altra delle sue ballate – In The Closet – ma il matrimonio si concluse dopo soli due anni.

Negli ultimi anni, l’eredità del cantante è stata al centro di controversie legali e accuse reciproche. Paris, in particolare, ha sollevato dubbi sulla gestione dei fondi da parte dei legali della fondazione che porta il nome di Michael, ma che per molti anni fu gestita dal suo potentissimo avvocato, generando un dibattito che ha coinvolto anche i fan e molte discussioni.

Jackson morì in una situazione economica disastrosa: ma oggi, grazie agli incassi del suo film postumo This is It e ai diritti dei suoi album, tutti ristampati con enorme successo, la sua fondazione avrebbe incassato oltre tre miliardi di dollari.

Una nuova generazione

Con questo fidanzamento, Prince Jackson – che in realtà si chiama Michael Junior, nome che il giovane si è sempre rifiutato di usare pubblicamente in segno di rispetto nei confronti di suo padre – si mostra sempre più distante dalle polemiche legate al nome del padre, scegliendo di raccontarsi come un giovane uomo che costruisce il proprio futuro accanto alla persona che ama.