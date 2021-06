Prime Day di Amazon è un’occasione importante per chi è interessato a non farsi sfuggire offerte e sconti per moltissimi prodotti, in due giornate, il 21 e 22 giugno 2021. Da mezzanotte di oggi, lunedì, per 48 ore, come ben spiegato dai colleghi di Melablog, ci saranno tre categorie fondamentali da tenere d’occhio.

Offerte top : valide per l’intera durata dell’evento, dall’inizio alla fine.

: valide per l’intera durata dell’evento, dall’inizio alla fine. Offerte da Non Perdere : con validità limitata e/o soggette ad esaurimento scorte.

: con validità limitata e/o soggette ad esaurimento scorte. Offerte Lampo: valide da 6 a 12 ore, di brevissima durata; alterneranno per tutta la durata dell’evento.

Gli sconti partiranno dal 30% minimo, e sui prodotti più costosi si potrà arrivare a risparmiare anche diverse centinaia di Euro. Niente male per chi cerca un oggetto particolare oppure ha voglia di togliersi uno sfizio, di farsi un regalo utile, risparmiando denaro.

E anche per gli amanti della musica, le sorprese gradite non saranno poche. Vi riportiamo, qui sotto, alcune offerte che potrebbero interessarvi, sia da ascoltatori che da musicisti.

Partiamo dal suggerirvi “Famoso (Super Deluxe Box – Hoodie Edition)“, in una esclusiva Amazon con contenuti speciali. Comprende il quadro della cover in tela, l’album in formato vinile e CD deluxe con copertina alternativa e cornice sagomata + lithography cards by haris nukem, Felpa/ hoodie “famoso”(taglia unica M). edizione limitata.

Presenti anche i Negramaro con l’album Contatto (CD Digipack) (qui) che, oltre alla versione classica, include anche un’offerta nella versione doppio vinile. Merita attenzione, anche per via dell’anniversario, il disco di Zucchero, Oro Incenso E Birra (30Th Anniversary Edt. 180 Gr. Remastered) (qui).

In attesa, invece, di poter sentire cantare dal vivo durante i concerti negli Stadi nel 2022, ecco Cremonini 2C2C The Best of (6 CD Shell Box Deluxe) (6 CD), un greatest hits con anche alcuni inediti incisi per l’occasione, dell’ex leader dei Lunapop.

In tema “raccolta di grandi successi”, non possiamo non segnalarvi anche i più grandi successi di una band che ha fatto la storia della musica: Greatest Hits (Vinyl Black) Doppio vinile.

Cofanetto “gioiello”, di qualità e imperdibile per i fan di Elton John, quello proposto in offerta sempre durante i Prime Day di Amazon: Jewel Box (8 Cd Boxset + Libro) Cofanetto

Presente anche Emis Killa con la versione speciale del suo disco, Supereroe Bat Edition e Persona di Marracash, in una edizione con doppio vinile. Scelta simile fatta da Gué Pequeno con Mr Fini, nel suo caso in un elegange doppio vinile bianco.

Carl Brave, invece, per il suo album “Coraggio” è presente tra le offerte con un Doppio LP con vinili colorati + poster. Ovviamente sempre ad un prezzo speciale per questi due giorni legati al Prime Day.

Per gli amanti della musica italiana, vi citiamo due raccolte interessanti. Antonella Ruggiero è presente con un box di ben 6 CD intitolato “Quando facevo la cantante” mentre “… E la vita bussò” di Mario Lavezzi include 3 CD, 1 45 giri e un libro fotografico).

E parlando di musica italiana e di classici intramontabili, non possiamo non indicarvi “Torneremo ancora” di Franco Battiato, raccolta con brano inedito da non perdere per uno dei Maestri della discografica tricolore.

Siete appassionati di serie tv italiane? Ecco allora, da non perdere, in versione anche scontata, la colonna sonora Suburra – La Stagione Finale (Original Soundtrack).

Come anticipatovi, però, non ci sono solo offerte che riguardano sconti su dischi, vinili di musica italiana e straniera, ma anche offerte per chi suona e per chi, invece, ama ascoltare la musica con qualità.

Si può trovare, ad esempio, la RockJam 61 Tastiera che include una tastiera digitale con 61 tasti full-size con un design portatile e compatto che può essere alimentato da una centrale (alimentatore incluso) o batterie. E per i più piccoli appassionati di musica, ecco la Mad Ma-Cg02 – Chitarra Classica 3/4, colore Blu, per principianti e ideale per bambini dai 9 agli 11 anni.

O anche le SBS Cuffie stereo regolabili con padiglioni morbidi e microfono integrato. Inoltre, si associano in modalità wireless con il tuo smartphone o tablet.

Infine, chiudiamo con un suggerimento amatissimo per gli amanti della musica, le cuffie Beats, ad alta prestazione e con cancellazione del rumore.

