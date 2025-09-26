Annunciato il line-up 2026 dei tre giorni di festival Primavera Sound in programma al Parc del Fòrum di Barcellona dal 4 al 6 giugno con oltre 150 artisti e un mix di tradizione e nuove proposte pop. Biglietti in vendita da lunedì

Primavera Sound a Barcellona: The Cure e Gorillaz nel cartellone | Prevendite e dettagli dell’evento

Svelato il cartellone di Primavera Sound Barcellona 2026 che si terrà al Parc del Fòrum con i tre giorni “core” giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 giugno. Come da tradizione, il festival apre con un party a sorpresa il 3 giugno e chiude domenica 7 con la serata elettronica “Primavera Bits” ancora un fase di allestimento e per la quale sarebbero pronte alcune sorprese clamorose.

Barcellona Primavera, The Cure e Gorillaz

In cima al poster ci sono nomi straordinari in grado di riunire generazioni trasversali e linguaggi molto diversi. Gli organizzatori si sono assicurati The Cure, che torneranno in concerto dopo l’enorme successo del tour mondiale di un paio di anni fa, Doja Cat e Gorillaz, reduci dal clamoroso riscontro dei loro quattro giorni di live alla Royal Albert Hall e dalla pubblicazione di un nuovo progetto.

A completare la prima linea che racchiude i nomi di maggiore evidenza ci sono anche The xx, Massive Attack, My Bloody Valentine, PinkPantheress, Skrillex e Peggy Gou, a certificare l’ampiezza del raggio: dal gothic romantico di Robert Smith all’hip hop-pop di Doja, dall’elettronica visionaria di Damon Albarn alle architetture minimal del trio londinese con l’elettronica a fare da denominatore comune.

Il resto del cartellone: oltre 150 nomi

Tra i (tantissimi) altri annunciati spiccano anche Mac DeMarco, Little Simz, Big Thief, Father John Misty, Blood Orange, Slowdive, Wet Leg (viste lo scorso anno in apertura degli show inglesi dei Foo Fighters) , Alex G, Amaarae, Dijon, Kneecap, Lola Young, Marina Diamandis – ormai con un progetto individuale dopo la splendida parentesi con i The Diamons, Role Model e Jade.

Una programmazione “a mosaico” su palchi e allestimenti diversi in cui noise, alt‑pop, rap, club culture e indie classico convivono senza gerarchie, nel classico stile Primavera.

Barcellona Primavera Sound: pubblico da record

Per il festival, 293mila paganti quest’anno, ci si attendono non meno di 300mila persone con punte di 75-80 mila presenze per The Cure e Gorillaz. Lo scorso anno il festival ha richiamato nella capitale catalana oltre 150mila persone dall’estero.

I The Cure nel frattempo hanno ufficializzato la loro presenza come main eventer anche in Austria al Nova Festival e Parigi, al Rock en Seine.

Il festival Primavera Sound sarà cashless, tutto potrà essere pagato elettronicamnete, anche i collegamenti con metro e tram verso il centro città; gli orari di chiusura saranno ulteriormente ampliati. Disponibile anche una grande zona per il campeggio. Unica difficoltà le distanze, a volte ragguardevoli tra un palco e l’altro.

Lunedì mattina alle ore 11 via alla prevendita per tutti i fan registrati al sito ufficiale. Prevendita generale aperta dal giorno dopo, martedì, alla stessa ora.