Marina Rei è in trend topic su Twitter con il richiamo all’arrivo della nuova stagione legato ad uno dei suoi singolo di maggior successi, Primavera. La canzone è il secondo estratto dal disco “Donna”, pubblicato nel 1997.

Il brano è una cover di un pezzo dei Real Thing, You to Me Are Everything. Il successo del brano fu immediato e permise a Marina Rei di vincere anche “Un disco per l’estate” nel 1997.

Marina Rei, Primavera, Significato canzone

Primavera è un inno alla vita e alla vitalità, puntando al rifiorire come fiori, proprio in questa stagione. Si punta alla felicità, ai nuovi amori, al senso assoluto di libertà (“ci sentiamo prigioniere della nostra età con i cuori in catene di felicità, si, respiriamo nuovi amori, aspettando che sia primavera”)

Marina Rei, Primavera, Video ufficiale

Potete vedere il video ufficiale di “Primavera” cliccando qui.

Marina Rei, Primavera, Testo canzone

Qui sotto potete leggere il testo di Primavera di Marina Rei.

Respiriamo l’aria

è la primavera

è la primavera

è la primavera

sabato mattina ancora a scuola

l’ora ormai finita e la mia mente va

una settimana intera

e oggi lo vedrò

Dio come mi manca

giuro non lo lascerò

un’uscita con l’amica isa d

lettere nascoste di segreti

e gli appuntamenti alle 4 sotto al bar

con il motorino fino al centro giù in citta

respiriamo l’aria e viviamo aspettando primavera

siamo come fiori prima di vedere il sole a primavera

ci sentiamo prigioniere della nostra età

con i cuori in catene di felicità

si, respiriamo nuovi amori

aspettando che sia primavera

mano nella mano a camminare

occhi nei tuoi occhi amore amore

cuori grandi sopra i muri disegnati

con i nostri nomi scritti e innamorati

mari di promesse fatte insieme

vedrai ti aspetterò finché vorrai

un arrivederci dove e quando non si sa

stesso posto stessa ora al centro giù in città

respiriamo l’aria e viviamo aspettando primavera

siamo come fiori prima di vedere il sole a primavera

(2 volte)(two times)

ci sentiamo prigioniere della nostra età

con i cuori in catene di felicità

si, respiriamo nuovi amori

aspettando che sia primavera

respiriamo l’aria e viviamo aspettando primavera

siamo come fiori prima di vedere il sole a primavera

tu dimmi che mi vuoi ancora, dimmi che mi vuoi

tu dimmi non mi lascerai io non ti lascerò

tu dimmi che mi vuoi ancora, dimmi che mi vuoi

tu dimmi non mi lascerai io non ti lascerò

tu dimmi che mi vuoi ancora, dimmi che mi vuoi

tu dimmi non mi lascerai io non ti lascerò