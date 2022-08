I Primal Scream si esibiranno domenica 28 agosto in occasione del Todays Festival, a Torino. Il gruppo è atteso allo sPAZIO211 main stage

Parco Sempione, Via Cigna 211 – Torino (It). Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e sulla scaletta delle canzoni.

Primal Scream, Torino, 28 agosto 2022, biglietti

Il biglietto per lo sPAZIO211 costa 32 eu + dp. Apertura biglietteria sPAZIO211: ore 17:00 mentre l’apertura porte sPAZIO211 è previsto per le ore 18:00. Nella serata, i Primal Scream si esibiranno dalle 22.45. inizio live: ore 18:4 (clicca qui per i biglietti).

Ecco gli artisti attesi nella serata, precedenti ai Primal Scream con relativo orario di performance:

18.45 ARAB STRAP -data unica nord italia-

20.00 DIIV -data unica nord italia-

21.20 YARD ACT -data unica nord italia-

22.45 PRIMAL SCREAM -data unica italiana-

Primal Scream, Torino, 28 agosto 2022, Scaletta concerto

Movin’ on Up

Slip Inside This House (13th Floor Elevators cover)

Don’t Fight It, Feel It

Come Together

Inner Flight

Screamadelica

Damaged

I’m Comin’ Down

Higher Than the Sun

Shine Like Stars

Loaded

Rocks

Informazioni sulla band

I Primal Scream sono una band rock scozzese nata nel 1982 a Glasgow da Bobby Gillespie (voce) e Jim Beattie. L’attuale formazione della band è composta da Gillespie, Andrew Innes (chitarra), Martin Duffy (tastiere), Simone Butler (basso) e Darrin Mooney (batteria). Barrie Cadogan è in tour e registra con la band dal 2006 in sostituzione dopo la partenza del chitarrista Robert “Throb” Young.

La band è diventata, negli anni, una parte fondamentale della scena indie pop intorno alla metà degli anni ’80, ma successivamente si è allontanata dal loro sound, assumendo influenze psichedeliche e garage rock, prima di incorporare un elemento di musica dance nel loro suono con il loro album del 1991 Screamadelica.

Il gruppo ha poi continuato a esplorare stili diversi negli album successivi, sperimentando blues, trip hop e rock industriale. Il loro disco più recente, Chaosmosis, è stato rilasciato nel marzo 2016.