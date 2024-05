Torna in onda su Rai 1 “Pretty Woman“, la commedia romantica ormai diventato un vero e proprio classico interpretato da Julia Roberts e Richard Gere. Ecco la trama del film, come riportata dai colleghi di Cineblog:

Edward Lewis (Richard Gere) è un fascinoso squalo della finanza che ha il compito di rilevare aziende in difficoltà al minor costo possibile, smembrarle, rivenderne le parti e ricavarne il massimo introito con il minimo investimento, insomma un lavoro alquanto “scomodo”, ma decisamente rdditizio. Un bel giorno nella vita di Lewis di passaggio a Hollywood, piomba la bella e dolce prostituta Vivian Word (Julia Roberts), la ragazza colpisce molto Lewis non solo per la sua avvenenza, ma per un’innata eleganza che però nasconde molto bene, cosi Lewis gli offre una cifra impossibile da rifiutare per rimanere al suo fianco per un’intera settimana, mentre lui si occupa dei suoi affari. Non solo il feeling tra i due è innegabile, ma da buon pigmalione Lewis insegna alla ragazza le regole dell’alta società con tutto il lussuoso repertorio di rito; intanto in Vivian il sentimento cresce e i dubbi aumentano con la paura di un amore impossibile che potrebbe far troppo male.

Punto cardine della pellicola e vero e proprio evergreen è anche la colonna sonora del film, trainata dalla canzone omonima “Oh, Pretty Woman” di Roy Orbison. A seguire potete ascoltare e leggere la tracklist ufficiale del film con i titoli di tutte le canzoni presenti:

1. Wild Women Do – Natalie Cole

2. Fame ’90 – David Bowie

3. King Of Wishful Thinking – Go West

4. Tangled – Jane Wiedlin

5. It Must Have Been Love – Roxette

6. Life In Detail – Robert Palmer

7. No Explanation – Peter Cetera

8. Real Wild Child (Wild One) – Christopher Otcasek

9. Fallen – Lauren Wood

10. Show Me Your Soul – Red Hot Chili Peppers

11. Pretty Woman – Roy Orbison

Assente la canzone “Kiss” di Prince ascoltata da Julia Roberts mentre è nella vasca da bagno nella camera d’hotel.